«الإسكان»: بدء تسليم أراضي بيت الوطن بمدينة بدر 12 مايو المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية والخدمية بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج، «المرحلة الثامنة والتكميلية» بمدينة بدر، خلال الفترة من 12 إلى 29 مايو المقبل في مواعيد محددة.

تخصيص يومي 19 و20 مايو للمتخلفين عن الاستلام

من جانبه، قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه بالنسبة لقطع الأراضي الخدمية والسكنية بنشاط سكني مختلط، سيتم تسليم القطع من 98 : 106، بنشاط سكني مختلط بالمنطقة شمال الجامعة الروسية، والقطع أرقام (50 – 54 – 55 – 56 ) بنشاط خدمي بمركز المدينة، والقطع أرقام (17 – 19 - 20)، بنشاط خدمي بالمنطقة الترفيهية بغرب المدينة، خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو، وتخصيص يومي 19 و20 للذين تخلفوا عن الاستلام.

الإعلان لاحقاً عن موعد تسليم أراضي المنطقة الترفيهية

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه بالنسبة لقطع الأراضي السكنية، فسيتم تسليم القطعة رقم 33 بالحي المتميز فيلات – منطقة K، والقطع من 300 : 313 بالمجاورة الخامسة بالحي الأول، في يومي 21 و22 كما سيتم تسليم القطع أرقام ( 117 – 118 – 119 – 123 – 134) بالمجاورة الخامسة بالحي الثاني، والقطع أرقام (94 – 237 – 273 – 274) بالمجاورة الأولى، والقطعة رقم 201 بالمجاورة الثانية، والقطعة رقم 106 بالمجاورة الثالثة، والقطعة رقم 220 بالمجاورة الرابعة بأنشطة سكنية بالحي الثالث، خلال يومي 26 و27، وتخصيص يومي 28 و29، للذين تخلفوا عن الاستلام.

ولفت رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي بالمنطقة C – D، بالمنطقة الترفيهية فسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد تسليمها.