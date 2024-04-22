وزير الإسكان: العلمين الجديدة ستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية

وجّه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومي، وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها.

وأكد وزير الإسكان، أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، من أهم المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، نظرا للموقع المتميز للمدينة في منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.

وأضاف أنّ المدينة تضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والحي اللاتيني، ومشروعي سكن مصر والإسكان المتميز، والمدينة التراثية، والمنطقة الصناعية جنوب العلمين الجديدة وغيرها من المشروعات الكبرى بالمدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة معدلات إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائي، مساعدو نواب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواق