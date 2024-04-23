«تموين المنوفية»: تحرير 148 محضرا للمخالفين في حملات على الأسواق

تمكنت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط كمية وقدرها 3 طن ونصف دقيق مدعم، قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تحرير 148 محضرًا تموينيًا

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير 148 محضرًا تموينيًا خلال يوم واحد من الحملات التفتيشية، تنوعت ما بين 95 محضر مخالفات مخابز، و53 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وعدم الإعلان عن الأسعار، فيما تم تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل أعلاف لحيازته كمية وقدرها طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا محضرين جنح شبين الكوم ضد أصحاب مخزن بيع مواد غذائية ومحل بقالة لحوزتهم 100 علبة سمنة، و100 كرتونة زيت، و50 كرتونة مياه بدون مستندات مجهولة المصدر .

تشديد الرقابة على الأسعار

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدي لحالات الغش التجاري واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع الغذائية المعروضة بالأسواق لإتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.