«تموين المنوفية»: ضبط 55 طن أعلاف وتحرير 4 محاضر في حملة مكبرة

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، برئاسة المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين، من شن حملة مكبرة على مركز ومدينة الشهداء، أسفرت عن عدد من المخالفات وتحرير عدد 4 محاضر ضد المخالفين.

ضبط 55 طن أعلاف

وأسفرت الحملة عن ضبط مدير مسؤول عن محل أعلاف شارع جمال النجار دائرة مركز الشهداء، وبحوزته كمية وقدرها 50 طنا رده خشنه بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 2146 لسنة 2024 مركز الشهداء.

كمار جرى ضبط ضد مدير مسؤول عن محل لتجارة الأعلاف في قرية نادر دائرة مركز الشهداء وبحوزته كمية وقدرها 5 أطنان ردة خشنه بدون نشاط وبدون ترخيص ومستندات، وتحرر محضر جنحة رقم 1879 لسنة 2024 مركز الشهداء.

ضبط حديد وخليط زوائد

وأسفرت الحملة عن ضبط مسؤول مستودع مواد بناء قرية زاوية الناعورة دائرة قسم شرطة الشهداء، بحوزته كمية وقدرها 5 أطنان حديد بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 1881 لسنة 2024 مركز الشهداء.

كما نتجت عن الحملة ضبط مدير مسؤول عن محل أعلاف قرية كفر عشما دائرة مركز الشهداء، وبحوزته كمية وقدرها طن خليط زوائد خشن بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 2147 لسنة 2024 مركز الشهداء.