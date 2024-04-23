ضبط كيان تعليمي يمنح الدارسين شهادات مزورة في المنوفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، بتهمة إدارة أكاديمية بدون ترخيص، والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة، وشهادات موثقة تعادل الشهادات الجامعية على خلاف الحقيقة، تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه جرى ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة، تفيد اجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات دراسية، وقياس مستوى مهارة وتراخيص مزاولة مهنة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم مقلد، وعدد من الكارنيهات بأسماء الدارسين بالدورات التدريبية وأكلاشيهات تحمل اسم الأكاديمية، وطلبات التحاق للدراسة بالأكاديمية، وعدد من دفاتر تحصيل النقدية مجموعة من مطبوعات الدعاية والإعلان خاصة بالأكاديمية، و2 هاتف محمول بفحصهما فنيا، تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.