مراسل«إكسترا نيوز»: 6 شاحنات وقود دخلت قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح

أكد عبد المنعم إبراهيم مراسل قناة إكسترا نيوز، أن آلة الحرب الإسرائيلية لا تتوقف عن حصد أرواح المدنيين العزل داخل قطاع غزة، حيث تنتهج سلطات الاحتلال سياسة الحصار والتجويع والتضييق على السكان حتى أسفرت عن ارتقاء أكثر من 34 ألف شهيد، إضافة إلى 77 ألف جريح ومصاب منذ بدء العدوان.

الأوضاع في غزة

وأضاف، خلال رسالة على الهواء عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّه في ظل الجهود المصرية لإيصال المساعدات الإنسانية مساندة للأشقاء في فلسطين، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني، تمكن من الدخول اليوم إلى القطاع، 6 شاحنات وقود ومحروقات لدعم القطاع الطبي والمخابز داخل غزة.

إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

ولفت إلى دخول نحو 3650 شاحنة تحمل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية اللازمة، عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، على مدار شهر أبريل الجاري.

وتابع: «استقبل الأطقم الطبية المصرية داخل أروقة معبر رفح لتقديم التشخيصات الأولية، 14 مريضا إضافة إلى 18 من المرافقين، حيث تم نقل الحالات على الفور إلى المستشفيات التي خصصتها القيادة المصرية للتعامل مع مصابي الحرب».