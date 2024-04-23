«الأعلى للثقافة» يحتضن جائزة الشارقة للإبداع الأدبي ويكرم 7 فائزين

استضاف المجلس الأعلى للثقافة، فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي، في دورتها السابعة والعشرين، والتي انطلقت صباح اليوم في مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وتختتم الجلسات مساء غد، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرعاية الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة.

وتمّ تكريم عددا من الفائزين الشباب من بلدان: الجزائر والعراق والسودان والمغرب وتونس ومصر، في عدة فروع أدبية وهم: ياسين بعبسلام، وشريفة بنت الأخضر بدري، ومحمد العمراني، ومنتصر نبيه محمد صديق، ومحمد محمد علي حسن، وإبراهيم أحمد متولى أردش، ويزن قاسم عيسى، وسراب حسان غانم، وشهيرة صلاح كمال لاشين، والدكتورة منال ممدوح العلي، وياسين معيزو، وعلي عمار محمد، وزيد صالح الجبورى، وجيلان عبدالمجيد زيدان، وإيناس عبدالحافظ عبدالرحيم، وفاطمة بخوش، وشعبان حسنى محمد، وعبدالمجيد دقبوجة.

وقال هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة إن الجائزة تهدف إلى تكريم قامات فكرية وثقافية من أرجاء الوطن العربي كافة، اعترافًا وتقديراً لإسهاماتهم وابداعاتهم كلّ في مجاله في النهوض بثقافة مجتمعاتهم والارتقاء بوعى شعوبهم، مهنئا الفائزين من المبدعين الشباب الذين سيتم تكريمهم اليوم.

وتابع أن جائزة الشارقة للإبداع العربي تهدف إلى دعم الموهوبين والمبدعين من الكتاب والكاتبات في أنحاء الوطن العربي من خلال اختصاصها بالمخطوطات المعدة للإصدار الأول للكاتب أو الكاتبة والتي لم يسبق نشرها في كتاب بمجالات مختلفة كالقصة القصيرة والشعر الفصيح والنص المسرحي وأدب الأطفال والنقد، وهي غير أنها تقدير مستحق لمن يخطون خطواتهم الأولى في مسيرة الفكر والإبداع في أوطانهم؛ فهي رسالة وحافز لأقرانهم على مزيد من التألق والإبداع.