«الأعلى للثقافة» يستضيف فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها الـ27

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، فعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي، في دورتها السابعة والعشرين، وبرعاية الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، يومي 23 و24 أبريل الجاري.

ويبدأ الافتتاح في العاشرة صباح يوم الثلاثاء المقبل، في مسرح الهناجر- ساحة الأوبرا، ويتضمن فيلما عن جائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، وكلمة وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، وكلمة دائرة الثقافة بالشارقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك تكريم المشرف العلمي على الورشة الدكتور حسين حمودة، وتالفائزين.

فعاليات حفل جائزة الشارقة

وتأتي أولى جلسات الورشة الإبداعية «الفنيّات السردية في رواية ما بعد الحداثة»، بعنوان «فنيّات سرد ما بعد الحداثة في الرواية الجديدة»، ويشارك فيها الفائزون: إبراهيم أحمد أردش، ومحمد العمراني، وشهيرة صلاح كمال، وعلي عمار محمد.

وتأتي الجلسة الثانية بعنوان «فنيّات سرد ما بعد الحداثة في الرواية الجديدة»، ويشارك فيها الفائزون: ياسين معيزو، وفاطمة بخوش، وعبد المجيد دقبوجة، ومحمد محمد علي حسن.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني، قراءات شعرية يشارك فيها الشعراء الفائزون: ياسين بُعبسلام، ويزن قاسم عيسى، وزيد صالح الجبوري.