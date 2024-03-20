خصومات 50% على إصدارات «الأعلى للثقافة» في معرض «أهلا رمضان» (صور)

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، تفاصيل معرض الكتاب الذي يعقد بمقر المجلس بعنوان «أهلا رمضان»، بخصومات تصل إلى 50% على إصداراته المشاركة في معرض «أهلا رمضان»، الذي انطلقت فعاليات أول أمس، ويشارك في المعرض قطاعات وزارة الثقافة وعدد من دور النشر، ويستمر حتى 28 مارس الجاري.

قصور الثقافة في معرض «أهلا رمضان»

تشارك قصور الثقافة بمجموعة من أحدث إصداراتها في معرض كتاب «أهلا رمضان»، وتتيح الهيئة الكتب بأسعار مخفضة، ومنها روايات عالمية مثل «مئة عام من العزلة» لماركيز، و«الأحمر والأسود» لستندال «مدام بوفاري» لجوستاف فلوبير، إلى جانب مجموعة كتب وإصدارات عميد الأدب العربي طه حسين ومنها «المعذبون في الأرض» «مستقبل الثقافة في مصر»، و«دعاء الكروان» وغيرها.

ويشارك المركز القومي للترجمة في معرض أهلا رمضان بمقر المجلس الأعلى للثقافة بمجموعة من أحدث إصداراته منها «تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر»، و«القاهرة المدينة المتنازع عليها» و«قصور مصر المنسية» و«الزواج و الحداثة» وغيرها.

كما يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالعديد من إصداراته بمختلف السلاسل في معرض «أهلا رمضان» والتي تتناول توثيق لحركة المسرحية، والمسرح المعاصر، وروائع المسرح العالمي، إلى جانب دراسات في الفنون الشعبية، ودراسات في التراث الموسيقي وغيرها.

مواعيد معرض «أهلا رمضان» في المجلس الأعلى للثقافة

ويستمر معرض «أهلا رمضان» من 18 مارس، حتى يوم 28 مارس الجاري، يوميا إلى 11 مساء.