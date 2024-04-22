«الأعلى للثقافة» يعلن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «جوة الدايرة»

انطلقت اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة «جوه الدايرة» بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم.

وافتتحت المرحلة الثانية أعمالها بتدريب موجه لمسرح الشمس عن بروتوكولات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة بمقر مسرح الشمس بالحديقة الدولية بحضور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئيس المجلس الأعلى للثقافة والدكتورة فينوس فؤاد مستشار المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد متولي مدير مسرح الشمس ورشا عبد المنعم مديرة التدريب ورشا إرنست خبيرة إدماج الإعاقة والمختصة بمجال التنمية الثقافية.

أهداف ورشة جوة الدايرة

وتهدف إلى دعم سياسات الدولة المصرية في التمكين وتحقيق تكافؤ الفرص، وتضمنت المرحلة الأولى من مبادرة «جوه الدايرة»، عددا من الدورات التدريبية التي استهدفت رفع قدرات العاملين بالإدارات المختصة بتخطيط وتنفيذ الأنشطة والفعاليات الثقافية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف قطاعات وزارة الثقافة.

الجدير بالذكر أن التخطيط لمشروع «جوه الدايرة» جاء في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المنعقد بين وزارة الثقافة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفذه إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المسؤولين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهدفت تلك المرحلة من المبادرة العاملين بوزارة الثقافة بمحافظتي القاهرة والجيزة كخطوة أولى وجار التخطيط لتعميم التجربة في كافة ربوع مصر؛ بما يعزز سياسات الدولة الرامية إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وتكافؤ الفرص وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.