«الإحصاء»: اليوم العالمي للكتاب يهدف لإبراز دور المؤلفين في دفع البشرية للأمام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، مشيرا إلى أن أول احتفال لليوم العالمي للكتاب عقد عام 1995 وتم اختيار هذا التاريخ كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين مثل وليم شكسبير.

متعة القراءة واحترام الاسهامات الفريدة

وقال الجهاز في بيانه، إن اليوم العالمي للكتاب يهدف لإبراز مكانة المؤلفين وأهمية الكتب التي قدمها أدباء دفعوا بالتقدم الاجتماعي والثقافي للبشرية إلى الأمام، لافتا إلى أن هناك أكثر من 100 دولة حول العالم تحتفل بهذه المناسبة.

حسم لقب عاصمة الكتاب العالمية 2024

أضاف البيان، أن أول يوم عالمي للكتاب تمت إقامته في المملكة المتحدة وأيرلندا لتشجيع الشباب على اكتشاف متعة القراءة، وقد تفوقت مدينة ستراسبورج الفرنسية على عدد من المدن العالمية الأخرى مثل عمان والرياض وهافانا، وحسمت لقب «عاصمة الكتاب العالمية» لعام 2024 للعام السادس عشر على التوالي،

أهم المؤشرات الإحصائية العالمية للكتاب

لفت البيان إلى أهم المؤشرات الإحصائية العالمية بشأن اليوم العالمي للكتاب في النقاط التالية:

- عدد الكتب التي يتم نشرها سنويا حول العالم من 500 ألف كتاب وحتى مليون كتاب

- عدد الكتب حول العالم حتى عام 2023 بلغ حوالي 130 مليون كتاب

- انتشر نوع جديد من الكتب خلال الآونة الأخيرة وهي الكتب الصوتية ووصل عددها حتى الآن إلى حوالي 4100 ألف كتاب صوتي.

- إجمالي عـدد المكتبات حول العالم حوالي 2.8 مليون مكتبة بينهم 410 ألف مكتبة عامة وذلك حتى عام 2023

- أكثر الدول قراءة في عــام 2023 هي دولة الهند بمعدل يصـل إلى 10 ساعات يوميا تقريبا.

المؤشرات الإحصائية المصرية في اليوم العالمي للكتاب

أوضح البيان أن من أهم المؤشرات الإحصائية المصرية، في اليوم العالمي للكتاب ما يلي:

• بلغ عدد دور الكتب والمكتبات العامـة والمتخصصة ومكتبـــات الجامعــــات والمعــــاهد 1409مكتبة منهم «343 عامة، 417 متخصصة، 649 جـامعية ومعاهــد» عـــام 2022 مقابل 1403 مكتبات «350 عامة، 375 متخصصة، 678 جامعية ومعاهد» عام 2021 بنسبة زيادة 0.4٪.

• بلـغ عــدد المترددين «مطالعين، مستعيرين» 4669 ألــف مـتردد عـــــام 2022مقابل 3897 ألف متردد «مطالعين، مستعيرين» عام 2021 بنسبة زيادة 19.8٪

• احتلت المكتبات الجامعية والمعاهد النصيب الاكبر في عدد المطالعين، المستعيـرين 3.4 مليون «مطالع، مستعير» يليها المكتبات العامة 805 آلاف «مطالع ، مستعير» لعام 2022.