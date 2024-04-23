تحذير من 5 مخاطر تطاردك بسبب ظاهرة جوية جديدة.. ماذا يحدث؟

لا شك أن التعرض المفاجئ لتغيرات حادة في درجات الحرارة بين ارتفاع وانخفاض في فترة زمنية قصيرة، يتسبب في مخاطر كبيرة على صحة الإنسان، مع اقتراب ظاهرة جوية جديدة ستتسبب في انخفاض الحرارة مجددا، بمعدل 6 درجات بداية من يوم الجمعة، مع توقعات بسقوط أمطار، بحسب الأرصاد الجوية، وفي ظل التقلبات الجوية المتكررة التي تتعرض لها البلاد، يقدم الأطباء روشتة للتعامل مع تلك التقلبات الحادة.. فكيف تتصرف خلال الأيام المقبلة مع تقلبات الطقس بين بارد وحار؟

كيف تواجه تغير الحرارة بين الارتفاع والانخفاض؟

بعد التعرض لدرجات مرتفعة ومنخفضة في فترة زمنية قصيرة، يتعرض الجسم إلى ما يشبه الصدمة، بسبب التغييرات الكبيرة في درجات الحرارة، خاصة بعد موجة الحر القاسية التي تعرضت لها البلاد في الأيام المنقضية، وانتظارها أخرى باردة قد يرافقها أمطارا رعدية على بعض المناطق، بحسب تصريحات الدكتور مجدي بدران عضو جمعية الحساسية والمناعة، لـ«الوطن».

ويشير بدران، إلى أن درجات الحرارة غير المستقرة التي ضربت البلاد في الأيام الأخيرة، قد تتسبب في فقدان الجسم قدرته على تنظيم درجة حرارته الداخلية، ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل كبير، ويرافق ذلك العديد من الأعراض المختلفة، بينها: الحمى الشديدة، جفاف الفم والجلد، الدوخة والدوار، الصداع، وفي بعض الأحيان فقدان القدرة على التركيز وتسارع ضربات القلب.

ويُمكن أن يُؤدي التعرض المفاجئ للبرد إلى ضعف جهاز المناعة، ما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، إلى جانب تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن، إلى جانب بعض الاضطرابات على مستوى القلب.

نصائح لتجنب مخاطر التعرض المفاجئ للبرد والحرارة

قدم عضو جمعية الحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح لتجنب مخاطر التعرض المفاجئ للبرد والحرارة:

ارتداء ملابس مناسبة لدرجة حرارة الطقس.

شرب كثير من الماء، خاصة في الطقس الحار.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الحصول على حمام باردة في الطقس الحار.

تجنب ممارسة الرياضة الشاقة في الطقس الحار أو البارد.

مراجعة الطبيب إذا كنت تعاني من أي أمراض مزمنة.

ومنح مجدي بدران، قائمة نصائح لعدد من الفئات التي يجب عليها تجنب التعرض إلى هذه التقلبات الجوية، لتفادي العديد من المخاطر، بينها كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، وتأتي النصائح على النحو التالي:

البقاء في المنزل قدر الإمكان.

ارتداء ملابس دافئة في الطقس البارد وفضفاضة في الطقس الحار.

شرب كثير من الماء والسوائل.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

مراقبة حرارة الجسم بانتظام.

تناول وجبات خفيفة صحية.

مراجعة الطبيب بانتظام.