«الأرصاد» تكشف طقس العيد: أمطار ورياح مع انخفاض في درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل، وأول أيام عيد الفطر المبارك، مؤكّدة انتهاء الموجة الحارة بداية من السبت المقبل، إذ نشهد استقرار الطقس حول معدلات درجات الحرارة الطبيعية بداية من الأحد المقبل وطوال أيام العيد.

الأرصاد تكشف طقس العيد ودرجات الحرارة

وأضافت منار غانم، تصريحات لـ«الوطن»، أن البلاد تتعرض الأسبوع المقبل وخلال أول أيام العيد، لتأثير منخفض جوي قادم من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، يعمل على انخفاض درجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من فصل الربيع، إذ يعود الطقس لطيف خلال ساعات النهار وبارد مع بداية ساعات المساء وشديد البرودة خلال أوقات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

عودة الأمطار ونشاط الرياح

وأشارت إلى أنَّ عدد من محافظات شمال البلاد سوف تشهد عودة تكاثر السحب الممطرة نتيجة المنخفض الجوي الذى سيبدأ تأثيره من صباح الأحد المقبل، ويستمر تقريبًا طوال الأسبوع المقبل، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية والشرقية، أحيانًا التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس خاصة خلال بداية ساعات المساء، مؤكّدة أنَّ كميات وأماكن سقوط الأمطار ستعلن وفقا للصور الأقمار الصناعية خلال الأيام المقبلة.