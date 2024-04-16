«الأرصاد» تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة.. وتحذر من الرياح المثيرة للرمال

تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، إذ تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة، و37 درجة بالصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وتشهد البلاد غدا الأربعاء نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وحول موعد انخفاض درجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الخميس 18 إبريل تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 6 إلى 8 درجات، ليسود طقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية وحار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 17-4-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 18-4-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.