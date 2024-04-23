بنك «جولدمان ساكس» يتوقع خفض مصر معدلات الفائدة بداية من مايو

أظهر تقرير حديث لبنك «جولدمان ساكس» الأمريكي، توقعه خفض البنك المركزي معدلات الفائدة في مصر 200 نقطة أساس خلال اجتماعه مايو المقبل.

تراجع التضخم على أساس سنوي

وأوضح البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، توقعه بتراجع التضخم على أساس سنوي لنحو 20% بنهاية العام من مستوياته الحالية البالغة 33.3% بنهاية مارس.

تراجع إصدارات الدين

وبين التقرير، توقعه بتراجع إصدارات الدين في مصر إلى 240 مليار جنيه شهريًا خلال الربع الثاني من العام مقارنة مع أكثر من 600 مليار جنيه شهريا في الربع الأول من العام الجاري.