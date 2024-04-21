أعلى 3 شهادات ادخار في البنوك.. سعر الفائدة يصل إلى 30%

تظل شهادات الادخار البنكية، هي الوعاء الادخاري الذي يحرص الأفراد وعملاء البنوك على متابعة أسعار الفائدة الخاصة بهذا المنتج، من اجل الحصول على عائد مادي من خلال شراء شهادات الادخار.

أعلى 3 شهادات ادخار

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، أعلى 3 شهادات ادخار في بنوك ( البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك التجاري الدولي cib).

1- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي من البنك الأهلي المصري:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهاد: ثابت طوال مدة الشهادة.

- دورية صرف العائد: سنوي، يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- أسعار العائد السنوي على الشهادة: السنة الأولى: 30%، السنة الثانية: 25%، السنة الثالثة: 20%

2- شهادة الادخار Floating 2024 من البنك التجاري الدولي CIB:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد: 26%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- نوع العائد: متغير.

- دورية صرف العائد: شهري.

3- شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة من بنك مصر:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- دورية صرف العائد: شهري، ربع سنوي، سنوي.

- سعر العائد الشهري: السنة الأولى: 26%، السنة الثانية: 22.5%، السنة الثالثة: 19%.

- سعر العائد الربع سنوي: السنة الأولى: 27%، السنة الثانية: 23%، السنة الثالثة: 19%.

- سعر العائد السنوي: السنة الأولى: 30%، السنة الثانية: 25%، السنة الثالثة: 20%.