محافظة كفر الشيخ توافق على تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة تمريض

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية، ورفع مستوى الخدمات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تخصيص أرض لبناء مدرسة تمريض

ووافق المجلس التنفيذي، على تخصيص مساحة 450م2 أرض أملاك دولة داخل مساكن مدينة برج البرلس لإقامة مدرسة تمريض وسكن للأطباء عليها، كما تمت الموافقة على تجديد قرار التخصيص رقم 11311 بمساحة 6 قراريط، بناحية أبو ريا بمركز الرياض وذلك لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، لدواعي المصلحة العامة.

ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على تجديد قرار التخصيص رقم 1431 بمساحة 11 قيراطًا لإقامة مدرسة ابتدائية جديدة بقرية السباعية زمام قرية البنائين التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلي بمركز بلطيم، للمصلحة العامة، كما تمت الموافقة على تجديد قرار التخصيص رقم 270 بمساحة 2500م2 بقرية مصطفي كامل التابعة لقطاع المنصور بالحامول لإقامة مدرسة تعليم أساسي، للمصلحة العامة.

وضع تعريفة لمركبات الأجرة «التاكسي - التوكتوك»

ووافق المجلس التنفيذي على وضع التعريفة المقررة لمركبات الأجرة «التاكسي - التوكتوك» والمنتهي إلى تحديد تعريفة أجرة التاكسي بواقع مبلغ عشرة جنيهات داخل المدن، وتحديد تعريفة أجرة التوكتوك بواقع خمسة جنيهات داخل القرى وعلى الطرق الفرعية والترابية، وفي حالة مخالفة تعريفة الأجرة المقررة ومخالفة خط السير «التاكسي - التوكتوك» يُحصل مبلغ 1500 جنيه، وفي حالة التكرار يُحصل مبلغ 5000 جنيه، بالإضافة إلى الحجز لمدة 30 يوماً بأماكن الإيواء في الحالتين.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على إقامة مشروع وحدة إطفاء بني بكار، ومشروع وحدة صحية بني بكار، تخصيص نفع عام بمركز ومدينة مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».