طقس الغد شديد الحرارة.. و«الأرصاد» تحذّر من الأتربة والرمال

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان قبل قليل، أنّ حالة الطقس غدا ليلا وفي الصباح الباكر ستكون معتدلة على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

ويُتوقع وفق بيان الأرصاد، وجود حالة من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى وجود أتربة عالقة على أغلب الأنحاء، ما يتوجب على المواطنين اتخاذ حذرهم عند الخروج في المناطق المذكورة.

وترصد السطور التالية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا الأربعاء وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الأربعاء 24 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.