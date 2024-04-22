«الأرصاد» تكشف سبب الموجة الحارة.. أعلى ارتفاع منذ انتهاء الشتاء

تقلبات جوية تشهدها البلاد، إذ ترتفع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، مسجلةً أعلى قيم لها منذ انتهاء فصل الشتاء؛ لتصل 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، في ظل الموجة الحارة التي تتعرض لها البلاد غدًا الثلاثاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ ذروة ارتفاع درجات الحرارة يكون يوم الأربعاء، متوقعة أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، مشيرةً إلى أنّ الموجة الحارة تستمر حتى يوم الخميس.

سبب الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة أنّه بسبب الموجة الحارة يسود طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، مشيرة إلى أنّ سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بكتلٍ هوائية صحراوية ووجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعملان على رفع درجات الحرارة.

وأضافت أنّه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية يوم الثلاثاء على مناطق من غرب البلاد.

درجات الحرارة الثلاثاء 23 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 24 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الخميس 25 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.