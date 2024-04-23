استشاري نفسي: مرض ثنائي القطب يصل بالفرد إلى مرحلة الاكتئاب أو الهوس

قال الدكتور محمد الشامي، استشاري الطب النفسي، إنّ مرضى ثنائي القطب يعانون من تقلبات مزاجية حادة، تتراوح بين نوبات من الهوس وأخرى من الاكتئاب، والذي يندرج بـ3 مراحل، الأولى تبدأ بالحزن الطبيعي الذي يتجاوزه سريعًا، ثم مرحلة الاكتئاب المُوقفة لحياة الإنسان، ثم المرحلة الثالثة التي تصل به إلى الانتحار.

مرض ثنائي القطب

وأضاف الشامي أن مرض ثنائي القطب يمكن أن يصل بالفرد أيضا إلى مرحلة الهوس، وهو النشاط الزائد في كل انفعالات ونشاطات حياته، ولا يمكن اعتباره ازدواجا في الشخصية، موضحا: «المريض بيتغير تغير تام عن شخصيته، وبيقوم بأفعال غير قابلة للنقاش، يعني بيفضل يتكلم بس، بشكل غير واعي».

مريض ثنائي القطب يمر بنوبات من التقلبات المزاجية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز، أنّ مريض ثنائي القطب لا يدرك بأنه مصاب، ويتردد كثيرا عن الذهاب إلى أطباء نفسيين، موضحا: «الحزن الشديد أو الفرح الشديد، بمجرد انتهائهما، يذهب الشخص لطبيعته مرة أخرى».