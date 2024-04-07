مسلسل فراولة الحلقة 13.. هل تخرج نيللي كريم من حالة الاكتئاب؟

أحداث الحلقة 12 من مسلسل فراولة بدأت بشكل درامي، عندما دخلت «فراولة» (نيللي كريم) في حالة من الاكتئاب، نتيجة الاعتداءات التي تلقتها من المعجبين، خلال ظهورها مرة أخرى في البرنامج النسائي «الستات مايعرفوش يكدبوا»، ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل انخفضت أيضًا نسبة مبيعات الأحجار الكريمة في الشركة، مما أثر عليها بشكل كبير.

مسلسل فراولة الحلقة 13

وبعد معاناتها من حالة نفسية حادة، استعانت فراولة بإيمانها القوي بالطبيب النفسي «إبراهيم» (صدقي صقر) لعلاج نفسها، بعدما تيقنت أنّها لا تقدر على مداواة نفسها أو ‎الآخرين بالعلاج الروحاني، وينتظر جمهور مسلسل فراولة الحلقة 13 نجاح فراولة، للخروج من أزمتها النفسية.

وتدور أحداث مسلسل فراولة، في إطار كوميدي اجتماعي بمشاركة نيللي كريم والعديد من النجوم، فيما سيتم بث مسلسل فراولة الحلقة 13 على قناة DMC مساء كل يوم، وذلك في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع عرضها على منصة Watch It.

فراولة بطولة نيللي كريم

ويجمع مسلسل فراولة نخبة من النجوم منهم نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صقر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني مهار، ومن إخراج محمد علي، وإنتاج شركة «Sky Limit»، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك.