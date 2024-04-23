الحكومة: توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع وضخها بالأسواق

أكدت الحكومة، في بيان رسمي منذ قليل، أنه لا توجد مشكلات حاليا في توفير النقد الأجنبي «الدولار» المطلوب من الجهاز المصرفي والبنوك الحكومية، لافتة إلى توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الأساسية لضخها بالأسواق المحلية، بما يعمل على خفض الأسعار من خلال التنافسية الحقيقية وزيادة المعروض من السلع.

توافر الدولار في البنوك

وأوضح بيان الحكومة، أنه إضافة إلى توفير العملات الأجنبية في البنوك، للمستثمرين يجري الآن العمل على سرعة الإفراج الجمركي للبضائع من المواني الجمركية وهي كالتالي:

- المواد البترولية.

- اضافات الأعلاف.

- الأدوية.

- الأرز.

- الأسماك.

- الأسمدة.

- الأمصال واللقاحات.

- التقاوي والبذور الزراعية.

- الذرة.

- الزبدة.

- الزيت.

- العدس.

- القمح.

- الكيماويات الخاصة بالأدوية.

- اللحوم.

- الشاي.

- فول الصويا.

- لبن البودرة.

- لبن الأطفال.

- المستلزمات الطبية.

- القرنيات.

- والدواجن الحية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع محافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الجمارك، وعدد من الوزراء، منذ قليل.