انخفاض غير مسبوق في سعر الدولار بالبنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 23-4-2024، وبلغ نحو 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري وذلك وفق المعلن من قبل المنصات الإلكترونية الصادرة عن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري .

سبب تراجع سعر الدولار

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قيمة تراجع غير مسبوقة خلال شهر أبريل الجاري وتراجع سعر الدولار قرابة 40 قرشًا على دفعات متوالية في البنوك حتى وصل إلى 48.10 قروش في البنوك صباح اليوم، وأن تراجع سعر الدولار في البنوك يعود إلى مواصلة التدفق للعملات الأجنبية على البنوك نتيجة عوائد الاستثمارات المباشرة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

«الوطن» تنشر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-4-2024، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 48.5 جنيه للشراء و48.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم، إلى 48.10 جنيه للشراء، و48.20 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

فيما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 48.5 جنيه للشراء و48.15 للبيع، مقارنة مع أسعار أمس الأول 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 48.10 جنيه للشراء و48.20 للبيع، مقارنة مع أسعار قبل يومين 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.