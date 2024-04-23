استقرار مؤشر الدولار عالميا اليوم.. اعرف توقعات الفترة المقبلة

استقر مؤشر الدولار فوق 106 نقطة اليوم الثلاثاء، ويحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر، إذ أن أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن البنك المركزي سوف يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة.

مؤشر الدولار عالميا

وذكر أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، الأيام الماضية، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحجم عن خفض أسعار الفائدة مع توقف التقدم في خفض التضخم هذا العام، وتتوقع الأسواق حاليًا أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة لشهر سبتمبر، وألا يشهد أكثر من تخفيض واحد لسعر الفائدة هذا العام.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0108 أو 0.01٪ إلى 106.1025 نقطة يوم الثلاثاء 23 أبريل من 106.1133 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.