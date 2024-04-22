مؤشر الدولار يقترب من أعلى مستوياته عالميا خلال 6 أشهر.. اعرف التفاصيل

تراجع مؤشر الدولار نحو 106 نقطة اليوم الاثنين، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في ستة أشهر، حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتعليقات المتشددة الصادرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن البنك المركزي سيؤجل تخفيضات أسعار الفائدة، حيث يقول بعض المحللين إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا سهولة على الإطلاق هذا العام.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان جولسبي، الجمعة الماضية، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يحجم عن خفض أسعار الفائدة مع توقف التقدم في خفض التضخم هذا العام.

مؤشر الدولار عالميا

وتتوقع الأسواق الآن أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر، وألا يشهد أكثر من تخفيض واحد لسعر الفائدة هذا العام، ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة لمزيد من التوجيه.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، لكنه ظل يحوم حول أعلى مستوياته في 34 عاما مقابل الين الياباني.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.0437 أو 0.04٪ إلى 106.0740 نقطة يوم الاثنين 22 أبريل من 106.1177 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.