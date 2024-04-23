وزير الخارجية الأسبق لـ«الوطن»: صمود الشعب الفلسطيني أدى إلى طول أمد الحرب

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الكثير من الأمور تغيرت تجاه القضية الفلسطينية منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكسره حاجز الـ200 يوم لأول مرة في تاريخ الصراع وتفاقم أزمة الجوع وسقوط آلاف الشهداء، وكان الاستيقاظ العالمي تجاه ما يحدث في الشرق الأوسط أبرزها.

وأكد «العرابي» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن الأزمة الفلسطينية تعرضت لتغيرات كبيرة على مستويات عديدة بعد أحداث السابع من أكتوبر، وكان أبرزها مناداة عدد من دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومناقشة عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

العالم ينظر بقلق إلى التصرفات الإسرائيلية في غزة

وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أنه قبل أحداث 7 أكتوبر كان الرأي العام الغربي والعالمي يرى أن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، ولكن بعد ممارسات إسرائيل وجرائمها في غزة أصبح العالم ينظر بقلق للتصرفات الإسرائيلية وبدأ يتنامى الدعم والتعاطف مع القضية الفلسطينية، إضافة إلى المظاهرات والاحتجاجات الموجودة في الدول الأوروبية وأمريكا ضد سياسات إسرائيل والدول المؤيدة لتصرفاتها التي أصبح يرفضها الضمير العالمي نتيجة عمليات تدمير وتجويع وترهيب الشعب الفلسطيني في غزة وأيضًا في الضفة الغربية.

طول أمد الحرب لفترة طويلة

وكان السبب في طول أمد الحرب ووصوله لـ200 يوم، وفقًا لـ«العرابي»، أن الجميع توقع أن تنتهي مدة الحرب ويحقق الاحتلال الإسرائيلي أهدافه في أيام قليلة، لكن الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في غزة أدى إلى استمرارها لفترة طويلة وفي نفس الوقت الأهداف الإسرائيلية ثبت عدم جدواها والأهداف التي وضعت والتي كان من أهمها القضاء على الفصائل الفلسطينية والإفراج عن المحتجزين ولم يتحقق ذلك حتى الآن نتيجة الصمود الفلسطيني.