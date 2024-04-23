وفد كوري يزور مصانع تدوير المخلفات بالإسكندرية.. اعرف السبب (صور)

استقبلت إحدى الشركات المنوط بها أعمال النظافة العامة بمحافظة الإسكندرية، اليوم، وفداً كوريا من شركة «يوشين»، حيث أجروا جولة ميدانية بمصانع أبيس لتدوير المخلفات.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة زيارات لأهم مصانع التدوير التي تدار بشكل جيد ومنهجي وعلمي سليم، وذلك لإدراجها ضمن دراسة مشروع إنشاء 18 مصنعا لتدوير المخلفات داخل عموم الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبنك التصدير والاستيراد الكوري.

عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الشركة

وخلال الزيارة عُرض فيلم تسجيلي عن الشركة والأنشطة التي تنفذها باعتبارها الشركة الوحيد القائمة على إدارة المنظومة المتكاملة للمخلفات، بداية من الجمع ونهاية بالتدوير والتخلص الآمن، منها عن طريق الدفن الصحي بمدينة الحمام.

وأوضح أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي بالشركة، في بيان اليوم، أن الوفد الكوري أبدي إعجابه بوجود شركة مصرية متخصصة في هذه المنظومة المتكاملة.

الاستفادة القصوي من المخلفات

وأوضح «شحاتة»، أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بمنظومة إدارة المخلفات والعمل على الإستفادة القصوى من المخلفات، والعمل على توظيفها بما يحقق العائد المجدي منها لخدمة البيئة.