بدائل آمنة للفئات الممنوعة من أدوية حساسية الصدر.. أطعمة ومشروبات

أزمات صحية شديدة يعاني مرضى حساسية الصدر منها مع تغير الفصول، خاصةً خلال فترة فصل الربيع ورياح الخماسين وانتشار حبوب اللقاح، التي تأتي بردود فعل تحسسية تؤدي إلى ظهور أعراض تؤثر على الصحة، ويستخدم لها أدوية احتقان الأنف، لكن هناك فئات ممنوعة من تناولها مثل أصحاب الأمراض المزمنة والفشل الكلوي، فكيف يتصرف المرضى الممنوعين من الأدوية؟ وما البدائل الآمنة لهم؟

مرضى الحساسية

بحسب منظمة الصحة العالمية ولجنة السلامة الأوربية فإنه لا يجب استخدام أدوية الاحتقان للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد ومرضى الفشل الكلوي والأمراض المزمنة، وذلك لعدم حدوث مضاعفات خطيرة تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض كالتأثير على الأوعية الدموية والتعرض للإصابة بمرض السكري، مع زيادة التعرض للاحتقان، بسبب الأدوية التي تحتوي على مادة السودوإيفيدرين.

البدائل الآمنة

ولا يجب تناول علاج حساسية الصدر إلا تحت إشراف الطبيب، لكن هناك بدائل آمنة، وهو ما عبر عنه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أن أدوية احتقان الأنف محظورة لهذه الفئات بسبب أنها تؤثر على ضغط الدم، وهذه الأدوية من قطرة الأتروفين أو دواء أكتيفيد والأسبرين، والبدائل الآمنة هي:

بخاخات الأنف.

الأدوية التي تحتوي على مضاد الهيستامين.

مزيل الاحتقان الطبيعي الذي يحتوي على الفيتامينات.

غسول الأنف بمحلول الملح.

بدائل طبيعية لعلاج الحساسية

لعلاج حساسية الصدر والمساعدة في تخفيف الاحتقان يجب زيادة تناول المشروبات والسوائل، وهو ما أوضحه عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أكد أن للتغلب على أعراض البرد والاحتقان والشعور بالتحسن بشكل أسرع، يجب تناول مشروبات النعناع والينسون والبرتقال والليمون والأطعمة التي تحتوي على فيتامين c.