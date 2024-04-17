ممنوع الخروج إلا للضرورة.. «الصحة» توجه تحذيرا لمرضى حساسية الصدر

وجهت وزارة الصحة والسكان تحذيرا رسميا لمرضى حساسية الصدر، من مخاطر التقلبات الجوية، التي من المتوقع أن تُضرب البلاد اليوم، وطالبت بعدم الخروج من المنزل في مثل هذه الأجواء، إلا للضرورة القصوى، ونصحت بارتداء الكمامة في وجود العاصفة الترابية، تجنبا لدخول الهواء الى الشعب الهوائية.

وضع أدوية الحساسية فى الحقيبة

وأشارت في تقريرها إلى ضرورة وضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب، كما يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق، مطالبة مرضى حساسية الصدر بضرورة استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

فوائد شرب كمية كافية من المياه

وأوضحت وزارة الصحة أهمية شرب كمية كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين، والتأكد من غلق نوافذ المنزل جيدا، لمنع دخول الأتربة والغبار في الغرف، مطالبة المواطنين في حال حدوث أي طوارئ خلال الفترة الحالية ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والعمل على تقديم الرعاية الطبية كاملة دون وجود أي مشكلة.