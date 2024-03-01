موجة حارة تضرب الإسكندرية.. وتحذير لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

شهد طقس الإسكندرية اليوم موجة حارة، وانكسار الموجة الباردة، وهدوء الأمواج بالإضافة إلى رياح محملة بالأتربة تؤثر على مرضى الصدر والحبوب الأنفية.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم غياب الأمطار، بالإضافة إلى هدوء الأمواج التي تصل إلى 2 متر، وهو أمر وصفته الأرصاد الجوية بأنه معتدل.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا نسبيا حيث العظمى ترتفع إلى 28 درجة، وبذلك أعلى درجتين عن الأيام الماضية بينما تستقر الصغرى عند 18 درجة، بينما يزداد الشعور بالحرارة؛ نظرا لارتفاع نسبة الرطوبة التي تصل إلى 90% العظمى و50% الصغرى.

سرعة الرياح في الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، مائل للحرارة صباحا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساءا مع نشاط رياح ملحوظ يبلغ 28 كيلو مترا في الساعة، مع اعتدال في ارتفاع الأمواج، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة ليلا.

حالة البحر مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر، وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر.