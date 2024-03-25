الكاكاو يحطم مستويات قياسية جديدة.. اعرف التفاصيل

ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو إلى مستوى قياسي جديد قدره 9400 دولار للطن، مما أدى إلى زيادة مكاسب شهر مارس إلى نحو 45%، حيث أدى ضعف الحصاد في الدول المنتجة الكبرى مثل ساحل العاج وغانا إلى نقص العرض.

وتسببت ظاهرة النينيو في هطول أمطار غزيرة في ديسمبر الماضي، مما أدى إلى تلف المحاصيل وانتشار مرض القرون السوداء، وأدت الحرارة الشديدة اللاحقة وأشجار الكاكاو القديمة والتعدين غير القانوني إلى انخفاض الإنتاج.

أسعار الكاكاو عالميًا

وعدلت غانا توقعاتها لإنتاج الكاكاو بالخفض إلى 650 ألف طن من 850 ألف طن للعام الحالي، وأشارت التقارير الأخيرة أيضًا إلى أن بعض مصانع الكاكاو في ساحل العاج وغانا إما أوقفت أو خفضت أنشطة المعالجة لأنها لم تتمكن من شراء الحبوب.

وفي الوقت نفسه، قالت هيئة تنظيم الكاكاو في ساحل العاج إنها تتوقع أن ينخفض ​​المحصول المتوسط ​​في ساحل العاج، والذي يبدأ رسميًا في أبريل وهو الأصغر بين محصولين سنويين، بنسبة 33% إلى 400000 طن من 600000 طن في العام الماضي.

توقعات أسعار الكاكاو

تاريخيًا، وصل الكاكاو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 9684 في مارس 2024.

وارتفع سعر الكاكاو بمقدار 5,453 دولارًا أمريكيًا / طن أو 129.96% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق «CFD» الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الكاكاو عند 8471.50 دولار أمريكي / طن بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 9165.50 خلال 12 شهرًا.