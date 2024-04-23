شركات السياحة تبدأ في دفع قيمة باقات خدمات الحج على «المسار السعودي»

قال أسامة السيسي، عضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ شركات السياحة بدأت في دفع قيمة باقات خدمات الحج «لسكن بمكة والمدينة - الطوافة - الانتقالات الداخلية بالسعودية» على المسار الإلكتروني السعودي، مؤكدة أنّه بعد الانتهاء من سداد تلك الباقات ستبدأ الجهات السعودية في إصدار تأشيرات الحج لحجاج السياحة، متوقعًا البدء فيها خلال الأسبوع الأخير من شهر شوال الجاري.

انتهاء فترة اعتذارات الفائزين بالقرعة

وأضاف السيسي، لـ«الوطن»، أنّ أمس الاثنين كان آخر موعد لقبول اعتذارات الفائزين بقرعة الحج عن السفر، مشيرًا إلى أنّ عمليات تصعيد عدد من غير الفائزين بقرعة الحج بديلا عن مشرفي شركات السياحة لا تزال مستمرة حتى الآن، مؤكدًا أنّ كل إجراءات الحج السياحي ستنتهى خلال أسبوعين على الأكثر، استعدادًا لانطلاق رحلات الحج، والتي ستنطلق خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر ذي القعدة من عام 1445 هجريا.

اتحاد الغرف السياحية

وأشار عضو الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، إلى أنّ شركات السياحة تقدمت بطلب إلى وزارة السياحة والآثار، للعمل على مد سفر حجاج المستوى البري وعددهم 6 آلاف حاج حتى بداية ذي الحجة المقبل، بدلًا من الموعد الذي حددته السلطات السعودية بيوم 25 ذو القعدة من عام 1445 هجريا.