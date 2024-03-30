أسعار الحج السياحي 2024 لجميع البرامج.. اعرف التفاصيل كاملة

حددت وزارة السياحة والآثار، أسعار الحج السياحي 2024 عدد 6 آلاف تأشيرة مُقسمة على 3 مستويات سعرية وفق مسافة الفندق المقرر إقامة الحاج به من الحرم المكي ودرجة مستواه الفندقي المُقدمة للحجاج أنفسهم، وتضمنت المستويات الأول البرى تحسين سكن 4 أو 5 نجوم، والمستوى الثاني بري تحسين سكن 5 نجوم، فضلاً عن المستوى الثالث.

أسعار الحج السياحي 2024 وفق برنامج الحج البري

ترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الحج السياحي 2024 في برامج الحج البري، وفق ما أعلنت عنه رسمياً وزارة السياحة والآثار وهي كالآتي:

المستوى الأول في الحج السياحي

- المستوى الأول هو البرى تحسين سكن 4 أو 5 نجوم.

- يُقيم في المستوى الأول الحجاج في فنادق تبعد 250 متراً عن الحرم المكي.

- أقصى بُعد لفنادق المستوى الأول عن الحرم المكي 750 متراً.

- يبلغ سعر المستوى الأول 191 ألف جنيه.

المستوى الثاني في الحج السياحي

- المستوى الثاني هو بري تحسين سكن 5 نجوم.

- يُقيم الحجاج في فنادق المستوى الثاني بفنادق تبعد حوالي 250 متراً فأقل عن الحرم المكي.

- يبلغ سعر فنادق المستوى الثاني 195 ألف جنيه.

المستوى الثالث في الحج السياحي

- يُقيم الحجاج في فنادق المستوى الثالث على بُعد 1750 متراً فأقل عن الحرم المكي.

- يبلغ سعر المستوى الثالث 225 ألف جنيه.

أسعار الحج السياحي 2024 وفق برنامج الحج الاقتصادى طيران

وترصد «الوطن» أيضاً أسعار الحج السياحي 2024 وفق برنامج الحج الاقتصادى طيران، والذي خُصص له نحو 13 ألف تأشيرة، وهي كالآتي:

المستوى الأول من برامج الحج الاقتصادي طيران

- يُسمى اقتصادى طيران تحسين سكن 4 أو 5 نجوم.

- يُقيم حجاج المستوى الأول في فنادق تبعد من 250 مترا وحتى 750 مترا عن الحرم المكي.

- يبلغ سعر المستوى الأول 226 ألف جنيه.

- سعر المستوى الأول مُحدد بدون سعر تذكرة الطيران.

المستوى الثاني من برامج الحج الاقتصادي طيران

- المستوى الثاني هو اقتصادى طيران تحسين سكن 5 نجوم.

- يُقيم الحجاج في فنادق المستوى الثاني التي لا تبعد أكثر من 250 مترا عن الحرم المكي.

- يبلغ سعر المستوى الثاني 230 ألف جنيه.

- السعر مُحدد بدون سعر تذكرة الطيران.

المستوى الثالث من برامج الحج الاقتصادي طيران

- المستوى الثالث يشمل فنادق مكة المكرمة.

- يُقيم الحجاج في فنادق المستوى الثالث طوال فترة إقامتهم بمكة المكرمة.

- الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 1750 متر.

- يبلغ سعره 260 ألف جنيه .

- سعر المستوى الثالث مُحدد بدون سعر التذكرة.

أسعار الحج السياحي 2024 وفق برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

ترصد «الوطن» أيضاً، أسعار الحج السياحي 2024 وفق برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، المُحدد له 4 آلاف تأشيرة، وهي كالآتي:

المستوى الأول من برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

- يسكن فيه الحجاج بفنادق صف أول مباشر على الحرم المكي.

- مسافة الفنادق لا تبعد عن الحرم المكي أكثر من 250 مترا.

- يبلغ سعره 450 ألف جنيه.

- سعر المستوى مُحدد بدون تذاكر الطيران.

المستوى الثاني من برنامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم

- يسكن الحجاج في فنادق المستوى الثاني صف ثاني من الحرم المكي.

- تبعد الفنادق عن الحرم من 250 مترا وحتى 1250 مترا.

- تكلفة المستوى الثاني 390 ألف جنيه.

- السعر مُحدد بدون سعر تذكرة الطيران.