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دراما المتحدة

رئيس جهاز الشروق يقود حملة لرفع الإشغالات والتعديات

كتب:

أيمن حمزة
02:56 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
المهندس على سعد يقود حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات بمدينة الشروق

المهندس على سعد يقود حملات مكبرة للقضاء على العشوائيات بمدينة الشروق

قاد علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة شملت مختلف الأسواق التجارية في مناطق متفرقة بالمدينة، وذلك بهدف رفع الإشغالات والتعديات ومكافحة ظاهرة الباعة الجائلين.

وتعاون جهاز المدينة في هذه الحملة مع قسم شرطة تعمير المدينة بقيادة العميد تامر عادل رئيس القسم، إذ أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا ضد المخالفين، وتم التحفظ على الإشغالات في مخازن الجهاز.

وحرصت الحملة على إخلاء أرصفة المشاة ومناطق الحركة داخل الأسواق، وذلك للتيسير على حركة المواطنين وتوفير بيئة آمنة لهم.

وأكد رئيس جهاز تنمية المدينة، عدم التهاون مع الممارسات العشوائية، مشددًا على استمرار توجيه الحملات بشكل يومي لضمان الانضباط داخل وخارج الأسواق، حفاظًا على الوجهة الحضارية لمدينة الشروق.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.