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دراما المتحدة

رئيس «جهاز الشروق» يتفقد مشروع خزان المياه النقية بمنطقة الإسكان العائلي

كتب:

أيمن حمزة
10:51 ص | الثلاثاء 16 أبريل 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، مكونات الخزان الاستراتيجي للمياه النقية بمنطقة الإسكان العائلي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات تمهيدًا لبدء دخول الخزان الخدمة.

 

إجراء تجربة فعلية لعناصر التشغيل 

وخلال الجولة، تم إجراء تجربة فعلية لعناصر التشغيل، وذلك للأعمال الكهربائية والكهروميكانيكية، والبدء الفعلي في ملء المياه بحوض التخزين والذى يصل سعته إلى 5000 متر مكعب.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن أعمال تشغيل الخزان تقع ضمن المرحلة الأخيرة لمشروع الاتزان الهيدروليكى، والخاص بضبط ضغوط شبكة المياه بالقطاع الشرقي للمدينة، والذى يُعد من أهم مشروعات المرافق لحل مشكلات ضعف ضغوط المياه في بعض المناطق، ويُسهم أيضًا في تحسين توزيع حصص المياه بالأحياء داخل القطاع .

 أعمال تشغيل الخزان تقع ضمن المرحلة الأخيرة للمشروع 

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، بالاستفادة من أعمال الملء في تعقيم الحوض الرئيسي للتخزين، وسرعة إنهاء الملاحظات الخاصة بتجربة التشغيل، وذلك تمهيدًا للإعلان في أقرب وقت عن دخول الخدمة قبل بداية موسم الصيف القادم، بخلاف تحقيقه أيضًا للتأمين خلال فترات الطوارئ والانقطاع من مصدر التغذية.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس على سعد، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ حارتين بالمحور الغربي، والجاري تنفيذهما بهدف ربط محور الطرق الجديد «الشروق / جوزيف تيتو» بالمدينة، وذلك بعد إنهاء جهاز المدينة لأعمال تأمين ونقل المرافق المتعارضة وأعمدة الإنارة مع مدخل الطريق الجديد.

 الطريق الجديد سيتم الوصول له عبر المحور الغربي 

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن المحور الجديد جار تنفيذه للربط مباشرةً بالطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري القديم، ومحور جوزيف تيتو، ومنها إلى مناطق وأحياء محافظة القاهرة، ويسهم في اختصار الوقت والتيسير على رواد وسكان مدينة الشروق.

وأضاف المهندس على سعد، أن الطريق الجديد سيتم الوصول له عبر المحور الغربي، وسيكون ضمن شبكة طرق متميزة مؤدية للمدينة، ومنها طريقا القاهرة / الإسماعيلية، والقاهرة / السويس، والطريقان الأوسطي والإقليمي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.