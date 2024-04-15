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دراما المتحدة

جهاز الشروق يوجه بتكثيف حملات رعاية وصيانة المسطحات الخضراء بالمدينة

كتب:

أيمن حمزة
12:55 م | الإثنين 15 أبريل 2024
تزيين المسطحات الخضراء

تزيين المسطحات الخضراء

شدد المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على ضرورة تكثيف برنامج الصيانة للمزروعات بالتزامن مع بدء موسم الربيع وارتفاع درجات الحرارة وذلك بهدف الحفاظ على الثروة الزراعية بالمدينة.

وواصل قطاع الزراعة والتجميل بالجهاز، تحت إشراف المهندس أحمد مكى نائب رئيس الجهاز، والمهندس نبيل جريدة مدير عام الزراعة، أعمال الصيانة بالمتنزهات المفتوحة من ري وتسميد وقص وتقليم ونقل المخلفات الزراعية والأعمال الأخرى المساهمة في إضفاء اللمسة الجمالية لجميع المسطحات الخضراء وذلك بكل من الحدائق بالميادين وجُـــزر المحاور ومناطق الإسكان العائلي والعمارات والأحياء الأول والثاني.

كما وجه المهندس على سعد رئيس الجهاز باستمرار الأعمال بكافة أنحاء المدينة، التي تتم تحت إشراف المهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز، والمهندس نبيل جريدة مدير عام الزراعة بهدف زيادة الرقعة الخضراء بالمدينة، لنشر ثقافة وقيم الجمال، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.