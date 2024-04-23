طارق رضوان بعد تجديد الثقة فيه رئيسا لتحرير «القاهرة»: نستكمل مسيرة النجاح

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارًا بتولي الكاتب الصحفي طارق رضوان، رئاسة تحرير جريدة «القاهرة» للمرة الثانية، ابتداء من 17 أبريل الجاري.

الحفاظ على الهوية المصرية

وقال «رضوان» في تصريحات لـ«االوطن»: أشكر الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على تجديد الثقة ونعاهد قراء جريدة «القاهرة» على استكمال مسيرة النجاح التي شهدتها الجريدة، وبالحفاظ على الهوية المصرية وبناء الإنسان المصري ودعم الثقافة في مختلف مجالاتها، وفتح أبوابها للأقلام الحرة والمواهب الواعدة.

معلومات عن طارق رضوان

يشار إلى أن طارق رضوان كاتب صحفي حصل على بكالوريوس الصحافة والإعلام عام 1993 من جامعة القاهرة، وتولي رئاسة تحرير العديد من الصحف؛ أبرزها رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف في الفترة من 2017 وحتى 2020، وصدر قرار وزيرة الثقافة بتوليه رئاسة تحرير القاهرة لأول مرة في أبريل 2023.

وأصدر طارق رضوان 28 كتابا أحدثها «مصر عام 73» عن مؤسسة روزاليوسف في مطلع العام الجاري 2024، ويرصد الكتاب ما حدث في مصر وللمصريين في عام انتصار أكتوبر 1973.

يشار إلى أن جريدة «القاهرة» مطبوعة أسبوعية ثقافية، تصدر صباح كل ثلاثاء عن وزارة الثقافة، ويرأس مجلس الإدارة الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب.

واحتفت الجريدة في 18 أبريل الجاري بمرور 24 عاما على صدورها، وتولى رئاستها عدد من الكتاب، حيث كان الكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسى رئيسا لتحرير الجريدة منذ صدروها لمدة 15 عاما تقريبا.

وكلف بتولي رئاسة تحرير «القاهرة» من بعده الكاتب الصحفي سيد محمود لمدة 3 سنوات، ثم الكاتب الصحفي عماد غزالي، ومن بعده زين العابدين خيري شلبي، ثم الكاتب الصحفي طارق رضوان.