المنيا تطلب 30 مهندسا للعمل في تخصصات مختلفة خلال 21 يوما.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة المنيا اليوم الثلاثاء عن حاجتها لطلب مهندسين للعمل بنظام التعاقد في تخصصات مختلفة، بواقع 30 مهندسا، منهم 14 مهندسا مدنيا، 13 مهندس تخصص عمارة، 2 مهندس ميكانيكا، ومهندس كهرباء.

الشروط العامة لشغل الوظيفة

تشمل شروط شغل الوظيفة أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية، والمهندسين المتقدمين في تخصص مدني وعمارة لا تقل خبراتهم عن 10 سنوات، وتخصص مهندس كهرباء وميكانيكا خبرة لا تقل عن 5 سنوات، ويكون المتقدم محمود السيرة حسن السمعة، ويكون ملما بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 والقانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحتهم التنفيذية واللوائح والقوانين ذات الصلة.

كما تشمل شروط شغل الوظيفة، ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ويكون مستوفي لاشتراطات شغل الوظيفة ويثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة من المجلس الطبي المختص، ويجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة شفوي ونظري وعملي، ويكون حاصلا علي مؤهل بكالوريوس هندسة مدني وعمارة وميكانيكا وكهرباء ويفضل أن يكون من أوائل الخريجين أو الحاصلين علي درجات علمية عليا في تلك التخصصات، ويقدم اقرارا يفيد بقبوله العمل في أي مكان بالمحافظة وفقا لما تقتضه مصلحة العمل، ويجيد التعامل مع الحاسب الآلي ورد وأكسل، ويجيد التعامل مع برنامج gls، ويكون من سكان محافظة المنيا ومراكزها.

آخر موعد للتقديم والمستندات المطلوبة

وتشمل المستندات المطلوبة للتقديم، تقديم طلب، 2 من صورة المؤهل الدراسي، شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة للإناث، و4 صورة كارنية تفيد الاشتراك بنقابة المهندسين سارية، وشهادة خبرة والدورات الحاصل عليها علي أن تكون باللغة العربية، ومستند يفيد خضوع المتقدم لتحليل مخدرات، ويتم تقديم الملف إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام محافظة المنيا خلال 21 يوما.