بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يكرم 67 متميزا في جميع القطاعات الحكومية

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددًا من الموظفين المتميزين في مختلف القطاعات خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تقديرًا لهم، ولتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء العام، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار، وتحسين مستوى الأداء في مختلف الإدارات الحكومية بالمحافظة.

تكريم 67 من الموظفين المتميزين في مختلف القطاعات والإدارات الحكومية

وقال المحافظ، أنّه تم تكريم 67 من الموظفين المتميزين في مختلف القطاعات والإدارات الحكومية بالمحافظة، حيث تم تكريم عددًا من العاملين بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وهما الدكتور حاتم محمد السيد عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، والمهندس عبد الله عبده صبحي الشركسي، مدير منطقة كفر الشيخ بالمنطقة العامة لأملاك الدولة، وأحمد محمد علي إسماعيل، رئيس قسم الحسابات بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وإسماعيل السيد محمد بسيوني، موظف بقسم التحصيل بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وعايدة فتحي محمود حجاج، موظفة بقسم السجلات بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وهدى عبد العال مصطفى محمود، موظفة بقسم السجلات بمنطقة أملاك كفر الشيخ، ومنى محمود حسن زيدان، موظفة بالمكتب الفني بالإدارة العامة لأملاك الدولة، ولطافة راضي أحمد الشناوي، موظفة بالمكتب الفني بالإدارة العامة لأملاك كفر الشيخ، وسناء مصطفى محمد سلامة، موظفة بالمكتب الفني بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وعبد الفتاح مصطفى بيلي عبد النبي، موظف بقسم الملكية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، ومحمد أحمد علي الشامي، رئيس قسم الشئون القانونية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وسحر قطب محمد بسيوني، سكرتارية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، ومحمود منير حافظ عثمان، موظف بقسم التحصيل بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وسميحة مصطفى غازي غازي مراجع حسابات بمنطقة أملاك كفر الشيخ.

كما تم تكريم، هناء عبد العزيز محمود المهدي، بالمنظومة الإلكترونية، وآية خالد فتحي محمد، بالمنظومة الإلكترونية، ونبيل محمد عبد العزيز الدالي، رئيس قسم الملكية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، ونورهان السيد بلتاجي الجوهري، سكرتارية قسم الملكية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وأحمد إبراهيم مرسي الفخراني، باحث بالمكتب الفني للإدارة العامة لأملاك الدولة، ومحمد محمد عبد الله عياد، موظف بقسم الشئون القانونية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وإيزيس زكي عبد الغفار مخلوف، موظفة بقسم المزارع السمكية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وخالد محمد سيد أحمد يوسف، رئيس قسم المزارع السمكية رمنطقة أملاك كفر الشيخ، ونجلاء محمد محمود يوسف، موظفة بالمكتب الفني للإدارة العامة لأملاك الدولة، ورضا محمد عبد الله إسماعيل، موظف بقسم الملكية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وهالة كامل حسن عبد القادر، موظفة بقسم المزارع السمكية بمنطقة أملاك كفر الشيخ، وسعاد محمد إبراهيم موافي، موظفة بقسم التحصيل بمنطقة أملاك كفر الشيخ.

تكريم عدد من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق

وتم أيضاً تكريم عددًا من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق، وهما مدحت حمادة عبد العزيز أحمد، المشرف العام للمشروع، وأحمد السيد بلال خليفة، مسؤول إداري، وهيثم السعيد خليفة على الغرباني، مسؤول فني، ومحمد فتحي عراقي إبراهيم بدوي، مسؤول إداري، وأحمد أحمد كمال عبد الخالق رضوان، مُدخل، وخالد طارق سعيد عبد السلام الأحمر، مُدخل، وأماني محمد عبد الحميد عطية مسعود، مُدخل، وسارة صبحي حسين بدر، مُدخل، وأحمد السعيد السيد حمد الله أبو المكارم، مُدخل، وعمر محمد على إبراهيم هميسة، مُدخل، وميادة طارق أنور الجريدي، مُدخل، وأميرة يحي عبد الحميد محمد، مُدخل، ومروة محمد أحمد الزيادي، مُدخل، وسندس محمد بدير عمار، مُدخل، وسارة جلال يوسف خداش، مُدخل، ومحمد السيد أحمد عليوة، مُدخل، وإيمان عمر عمر الشافعي، مُدخل، وعبد الرحمن عاطف محمد طه هيكل، مُدخل.

كما تم تكريم، المهندس أحمد محمود الشناوي، مدير عام مديرية الإسكان، والمهندس طارق السيد عبيد، وكيل مديرية الإسكان، والمهندس شيماء أحمد عبد المجيد، مدير أعمال الكهرباء بمديرية الإسكان، والمهندس علي حسن الحايس، مدير أعمال المدني بمديرية الإسكان، والمحاسب السعيد محمد سليمان، المدير المالي والإداري بمديرية الإسكان، والمحاسبة منى المداوي إسماعيل، مدير التعاقدات بمديرية الإسكان، والمهندسة إلهام رشدي محمد، رئيس قسم المشروعات بمديرية الإسكان، والمهندس محمد سامي عبد الهادي، مهندس تنفيذ مدنى بمديرية الإسكان، والمهندسة هيام أنور مرسي، مهندس تنفيذ كهرباء بمديرية الإسكان، والمهندس أحمد غازي إبراهيم، مهندس تنفيذ مدني بمديرية الإسكان، والمهندسة آلاء عبد السلام حامد، مهندس تنفيذ مدني بمديرية الإسكان، والمهندسة منى محمد محفوظ، مهندس تنفيذ مدني بمديرية الإسكان، ومنصور عبد العزيز غازي، فني تنفيذ بمديرية الإسكان.

تكريم نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب

وتم تكريم الدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر شعبان محمد، رئيس فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، والدكتور محمد عبد المنعم أبو سمرة، مدير إدارة مستشفى العبور للتأمين الصحي والفريق الطبي بكفر الشيخ، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة كفرالشيخ - الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تم تكريم عددًا من المتميزين رياضيًا وهما، اللاعب ياسين محمد عز الدين عباس عواض، حاصل علي المركز الثاني بتصفيات منتخب مصر القومي (أ) للكاراتيه، واللاعبة فيروز طه الدميري، حاصلة على الحزام الأخضر 6 كيو من الاتحاد المصري للكاراتيه، فضلاً عن تكريم العاملين بإدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وهما محمد فتحي أحمد سليمان، مدير الإدارة، ومحمد صلاح فتح الله علي، مسئول المراسم بالإدارة، ومحمد عطا مصطفى النجار، وروان رجب محمد أحمد أبو حجازي، وسمير فوزي عبد الغني، بالإضافة إلى تكريم العاملين بإدارة الشئون الإدارية وهما، شريف هيكل، والسعيد عبد الجواد.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور المكرمين في مختلف المجالات

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بدور المكرمين في مختلف المجالات، ودورهم في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظة، مؤكدًا على أنهم نموذج يُحتذى به للشباب، كما حثهم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء، والإبداع في مجالات عملهم.