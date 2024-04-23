اقرأ في عدد «الوطن» غدا: معاهدة السلام.. لا «بنود سرية»

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأربعاء، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- فى عيد تحرير سيناء.. «السيسى» يضع إكليل زهور على «النصب التذكارى وقبر السادات»

- «القوات المسلحة»: تنمية وتعمير سيناء أكبر مشروع قومى يتم تنفيذه فى تاريخ مصر

- «الوطن» تنفرد بتقرير رسمى حول تفاصيلها.. معاهدة السلام لا «بنود سرية»

- إسرائيل تقيم مجمع خيام قرب «خان يونس» استعداداً لاجتياح «رفح الفلسطينية».. و«القاهرة»: سيُضاعف أعداد الضحايا

- «شكرى»: لا بد من وقف الحرب ضد قطاع غزة وتحقيق حل الدولتين.. و«مارتن»: الاعتراف بدولة فلسطين خطوة مهمة

- «الرى»: مشروعات مصر بدول حوض النيل تهدف لتحسين معيشة المجتمعات المحلية

- الحكومة: الإفراج عن البضائع عاد لطبيعته بعد إتاحة العملة الأجنبية

- 5 و6 مايو إجازة رسمية بمناسبة «العمال وشم النسيم»

الصفحة الثانية

- وزير المالية أمام البرلمان: خفض نسبة الدين العام إلى 87% فى الموازنة العامة الجديدة

- «معيط»: تخصيص 635.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية وزيادة أكثر من 100 مليار جنيه فى بند أجور الباب الأول.. ورفع حد الإعفاء الضريبى من 40 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص

- ارتفاع ملحوظ فى طلب الفرص الاستثمارية بالدولار بمدن الصعيد

- جرائم الاحتلال الإسرائيلى مستمرة: ارتفاع ضحايا المقبرة الجماعية فى خان يونس إلى 310 شهداء.. والأمم المتحدة تدعو لتحقيق موثوق

- تقرير أمريكى: «تل أبيب» فشلت فى استعادة المحتجزين أو القضاء على «حماس».. ورئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: نواصل العمل لضمان حصول فلسطين على العضوية الكاملة

- .. ومظاهرات فى عدة عواصم ومدن عالمية منددة بالحرب الإسرائيلية وداعمة لأهالى غزة

- مواجهات بين الطلاب والشرطة فى جامعات الولايات المتحدة.. وحملة اعتقالات واسعة فى حرم جامعة «ييل» الأمريكية.. وإسبانيا تشهد 100 مظاهرة لوقف الإبادة

- احتجاجات واسعة بـ«مارسيليا وإسطنبول ومالمو وتونس» للمطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار

الصفحة الثالثة

- «تنمية وتعمير سيناء».. أكبر مشروع قومى فى تاريخ مصر

- 460 مشروعاً لتنمية «أرض الفيروز»

- «الإنتاج الحربى» فى جولة مفاجئة بمصنع «300 الحربى» لمتابعة توقيتات بدء العمل

- «صلاح» يوجِّه بالسعى لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة فى خطوط الإنتاج

- «التجارة»: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدار السنوات الست المقبلة

- أحمد سمير: تقديم كل أشكال الدعم لتعزيز نفاذ المنتج المصرى إلى الأسواق الخارجية

الصفحة الرابعة

- «الوطن» تنفرد بنشر تقرير رسمى حول تفاصيلها معاهدة السلام.. لا «بنود سرية»

- الطريق إلى «كامب ديفيد»: إسرائيل رفضت الانسحاب الكامل من سيناء بعد «حرب أكتوبر».. و«السادات» قال: «مش هاستنى 25 سنة علشان أرجع أرضى»

- الرئيس المصرى الراحل: اتفقنا مع مسئولى «تل أبيب» على استبعاد فكرة الاستيلاء على الأرض من أجل الأمن.. ونبحث عن «الأمان» للجميع فى ظل أوضاع عادلة

- مفاجأة.. «اتفاق كامب ديفيد» ليس «معاهدة السلام»

- «القاهرة» و«تل أبيب» صدقتا على إطار شامل للسلام فى الشرق الأوسط

الصفحة الخامسة

- رد رسمى على أبرز استفساراتها: المعاهدة لا تمس حق مصر فى دعم الأشقاء حال العدوان الإسرائيلى عليهم

- تقرير رسمى: السعودية والأردن غير ملزمتين بما تنص عليه «الاتفاقية».. وتشمل شقاً ملزماً بالحكم الذاتى للفلسطينيين فى «الضفة الغربية وغزة»

- الاتفاق على إجراءات لعودة النازحين للأراضى الفلسطينية المحتلة.. وانسحاب إسرائيل الكامل من «الضفة وغزة» والسماح بحرية سفر الفلسطينيين

- «القاهرة» ألزمت «تل أبيب» بـ«سوابق تاريخية للسلام»: تصفية «المستوطنات» من كامل سيناء.. والانسحاب من الأراضى التى احتلتها

- وثيقة رسمية: 7 «مكاسب مصرية» مثل استرداد «الخط الحصين» لحماية سيناء.. واعتراف إسرائيل رسمياً بـ«حقوق الفلسطينيين»

- محمد مجدى يكتب: القرار 242 هو الحل!

الصفحة السادسة

- محمد عبدالحافظ يكتب: «الفيتو» حق ضد الحق

- أحمد رفعت: ألاعيب «الإرهابية».. وسجل اعترافات الأثر الرجعى!

- سحر الجعارة: لا مؤاخذة: الفستان

- بلال الدوى: ٢٠٠ يوم والقانون الدولى غائب!

- لينا مظلوم تكتب: إلى متى ستحتمل المنطقة صراع الردود المحدودة؟

الصفحة السابعة

- طوارئ فى القلعة الحمراء.. «كولر» يعالج أخطاء لاعبى الأهلى فى لوبومباشى.. وفحص طبى للثلاثى المصاب.. وبعثة مازيمبى تصل القاهرة

- الكاستن.. «مسعد» بورسعيد و«نور» الكرة المصرية

- الأوراق الرابحة تعود.. جهاز الزمالك يسابق الزمن لتجهيز «جابر».. و«زيزو» يتعافى من الإصابة.. وحسابات خاصة مع «شيكابالا»

- دورى NILE يتواصل.. الطلائع مع إنبى.. وطموحات «البنك» تصطدم بقوة بيراميدز

الصفحة الثامنة

- بعد نجاح زراعته لأول مرة فى مصر.. بساتين القناطر طرحت «بُن»

- معجزة «عهد».. «فيروز» تُنجب طفلتها رغم «الكيماوى».. وتدعم المرضى

- «ملابس وملايات».. أحلام «ضحى» ولدت فى فلسطين وتحققت فى «أم الدنيا»

- «أوسكار 97».. جوائز لـ3 ملحنين.. واستبعاد لسينما السيارات

- «مهرجان الفوم» لتنشيط السياحة.. ودّع الحر فى مرسى علم