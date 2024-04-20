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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار ونسبة النمو لـ15% بحلول 2030

كتب:

أحمد العانوسي
06:50 م | السبت 20 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار ونسبة النمو لـ15% بحلول 2030

- «مدبولى»: مكتبى مفتوح للمستثمرين الجادين ومستعدون لتحقيق أهدافهم.. والصناعة قاطرة التنمية

- اعترافات إرهابي إخواني

- موازنة الإنقاذ تواجه 4 تحديات مهمة

- مصر تؤكد التزامها بدعم جهود مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لزيادة مواردها

- وزير المالية لـ«صندوق النقد»: حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر المتوسطة

- «معيط»: الوضع الاقتصادى يتحسن وحققنا مؤشرات جيدة خلال الـ 9 أشهر الماضية

- «الإسكان»: هدفنا تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف المقدمة للمواطنين

- انفجار مجهول فى قاعدة لـ«الحشد الشعبى» بالعراق

- «المصرى للدراسات»: الهجوم إسرائيلى ولا يمكن فصله عن التصعيد مع إيران

- «المركزى»: السوق السوداء للدولار انتهت.. والعملة الأمريكية تتراجع 18 قرشاً أمام الجنيه

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء: نستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.. وجاهزون للتعاون مع أى مستثمر جاد.. والصناعة قاطرة التنمية

- «مدبولي» يتفقد مشروعات دمياط وبورسعيد: استدامة النمو تتطلب التغلب على التحديات.. وقريباً نشهد دخول شركات عالمية للسوق المصرية

- بدء تطبيق خفض سعر الخبز السياحى اليوم.. والحكومة تشدد الرقابة على المخابز

- «الغرفة التجارية»: خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية 20%.. و«حماية المستهلك»: حملات لمتابعة الأوزان والأسعار.. و«المصيلحى»: إعداد خريطة للمخابز الحرة

- «التعليم العالى»: مداهمة 440 كياناً وهمياً منذ إنشاء «الضبطية القضائية»

- «البيئة»: أزمات تغير المناخ وتأثير التلوث تتطلب جهوداً جماعية لمواجهة التحديات

- «ياسمين»: حققنا مناخاً داعماً للاقتصاد واستدامة التنمية والاستثمار فى البشر

- مصادر: الوزارة نشرت قوائم مؤسساتها المعتمدة عبر موقعها الرسمى.. ولجنة لرصد أنشطة الدعاية لأى كيانات مخالفة

- مدير كلية الدفاع الوطنى بتنزانيا يشكر مصر على ما تقدمه من دعم لبلاده

الصفحة الثالثة

- قيادى «إخوانى» سابق يعترف بصدور قرار بالاشتباك مع الشرطة والمعارضين قبل «ثورة 30 يونيو»

- «محمد منتصر» فى مقطع فيديو: قرار التنظيم جاء استناداً إلى فتوى «دفع الصائل» بذريعة «حماية المقرات»

- أحمد رفعت: «الإخوان الإرهابية» و«الحقيقة الغائبة» عن المنظمات الحقوقية!

- «ربيع»: «الإخوان» تنظيم «أحادى إقصائى تكفيرى» ويربى أفراده على عقيدة ومنهج العنف.. ويبيح إراقة دماء كل من يعارض أفكاره

- بلال الدوى يكتب: حتى لا ننسى أنهم هدَّدونا وكفَّرونا وقتلونا

- انفجار مجهول فى قاعدة لـ«الحشد» بالعراق.. تصعيد جديد للتوتر بالمنطقة

- «واشنطن وتل أبيب» تنفيان مسئوليتهما.. والفصائل العراقية تعلن الرد بقصف إيلات.. و«المصرى للدراسات»: لا يمكن فصل الهجوم عن التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل

- «عدوان غزة»: تدمير مربع سكنى بالنصيرات.. واقتحامات واعتقالات بالضفة وطولكرم.. وارتفاع حصيلة الشهداء لـ34049 أغلبهم من الأطفال والنساء

الصفحة الرابعة

- البنك المركزى المصرى يعلن القضاء نهائياً على السوق السوداء للدولار

- العملة الأمريكية تتراجع 18 قرشاً.. ومصرفيون يشيدون بجهود صانع السياسة النقدية فى السيطرة على السوق

- والتنازلات عن العملة الأمريكية تتواصل فى شركات الصرافة

- تجاوزت قيمتها 15.5 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف

- «المصرف المتحد» يطلق 20 خدمة جديدة للعملاء

- تشمل الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية واستقبال الحوالات الواردة من الخارج

- وزير المالية: استراتيجية طموحة لخفض الدين بعد تراجع الفائدة

- انطلاق فعاليات ملتقى قادة التعليم والتكنولوجيا غداً

الصفحة الخامسة 

- «بلتون» توقع شراكة بـ30 مليون دولار مع «سيتاديل الدولية»

- «بلومبرج»: البنك الأهلى المصرى الأول فى السوق المصرفية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة

- «عكاشة»: شهادة ثقة من مؤسسة ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى.. و«أبوالفتوح»: حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة و«رياض»: تعكس احترافية فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة.. و«السرسى»: إبرام عدد كبير من الصفقات يعكس فاعلية فى تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء

- نتائج أعمال قياسية لـ«بنك الإسكندرية» فى 2023

- الأصول ارتفعت إلى 162 مليار جنيه.. و7.25% نمواً فى القروض وتسهيلات العملاء 

- «أمان» تعلن شراكة استراتيجية مع برنامج «أعمال مصر»

- «القلعة» توقع اتفاقيات لتسوية مديونياتها مع 4 بنوك

الصفحة السادسة

- فخرى الفقى: الموازنة الجديدة تشهد أكبر زيادة فى المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم لـ10% نهاية العام الجارى

- رئيس «خطة النواب»: موازنة الإنقاذ تواجه 4 تحديات مهمة والملف الاقتصادى يدار بحكمة بشهادات المؤسسات الدولية

- حسن عثمان يكتب: أبناء سيناء.. شعاع أمل جديد فى الاقتصاد المصرى

الصفحة السابعة

- الفرص الضائعة.. الأهلى يتعادل مع مازيمبى بدون أهداف.. وسام أبوعلى يهدر فرصتين ومصطفى شوبير ينقذ مرمى الأحمر.. والإصابات تضرب «رضا وتوفيق»

- دورى NILE.. زد يكرر فوزه على الإسماعيلى و«أشرف» يبتعد بصدارة الهدافين

- الحسم من القاهرة.. الزمالك بـ50 ألف مشجع أمام دريمز الغانى فى الكونفيدرالية.. و«أنتوى» سلاح بطل غانا

- كلاسيكو الحسابات.. ريال مدريد يتسلح بنشوة الأبطال.. وبرشلونة يتطلع لمصالحة الجماهير 

الصفحة الثامنة

- «خيط» من دهب و«إبرة» من فضة.. «التُّلى السوهاجى» أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية فى مصر

- المركز الثالث.. «مبنى مقاوم للزلازل» تحدى «هندسة المطرية» فى أمريكا

- «See it say it».. أمير المصرى: طريق الشهرة محفوف بـ«الألغاز»

- «كيدز إيريا» فى عيادة «حجازى» لكسر الخوف.. لعب وصلاة وعلاج

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