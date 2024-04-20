اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار ونسبة النمو لـ15% بحلول 2030
كتب:
أحمد العانوسي
06:50 م | السبت 20 أبريل 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- الحكومة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار ونسبة النمو لـ15% بحلول 2030
- «مدبولى»: مكتبى مفتوح للمستثمرين الجادين ومستعدون لتحقيق أهدافهم.. والصناعة قاطرة التنمية
- اعترافات إرهابي إخواني
- موازنة الإنقاذ تواجه 4 تحديات مهمة
- مصر تؤكد التزامها بدعم جهود مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لزيادة مواردها
- وزير المالية لـ«صندوق النقد»: حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر المتوسطة
- «معيط»: الوضع الاقتصادى يتحسن وحققنا مؤشرات جيدة خلال الـ 9 أشهر الماضية
- «الإسكان»: هدفنا تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف المقدمة للمواطنين
- انفجار مجهول فى قاعدة لـ«الحشد الشعبى» بالعراق
- «المصرى للدراسات»: الهجوم إسرائيلى ولا يمكن فصله عن التصعيد مع إيران
- «المركزى»: السوق السوداء للدولار انتهت.. والعملة الأمريكية تتراجع 18 قرشاً أمام الجنيه
الصفحة الثانية
- رئيس الوزراء: نستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.. وجاهزون للتعاون مع أى مستثمر جاد.. والصناعة قاطرة التنمية
- «مدبولي» يتفقد مشروعات دمياط وبورسعيد: استدامة النمو تتطلب التغلب على التحديات.. وقريباً نشهد دخول شركات عالمية للسوق المصرية
- بدء تطبيق خفض سعر الخبز السياحى اليوم.. والحكومة تشدد الرقابة على المخابز
- «الغرفة التجارية»: خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية 20%.. و«حماية المستهلك»: حملات لمتابعة الأوزان والأسعار.. و«المصيلحى»: إعداد خريطة للمخابز الحرة
- «التعليم العالى»: مداهمة 440 كياناً وهمياً منذ إنشاء «الضبطية القضائية»
- «البيئة»: أزمات تغير المناخ وتأثير التلوث تتطلب جهوداً جماعية لمواجهة التحديات
- «ياسمين»: حققنا مناخاً داعماً للاقتصاد واستدامة التنمية والاستثمار فى البشر
- مصادر: الوزارة نشرت قوائم مؤسساتها المعتمدة عبر موقعها الرسمى.. ولجنة لرصد أنشطة الدعاية لأى كيانات مخالفة
- مدير كلية الدفاع الوطنى بتنزانيا يشكر مصر على ما تقدمه من دعم لبلاده
الصفحة الثالثة
- قيادى «إخوانى» سابق يعترف بصدور قرار بالاشتباك مع الشرطة والمعارضين قبل «ثورة 30 يونيو»
- «محمد منتصر» فى مقطع فيديو: قرار التنظيم جاء استناداً إلى فتوى «دفع الصائل» بذريعة «حماية المقرات»
- أحمد رفعت: «الإخوان الإرهابية» و«الحقيقة الغائبة» عن المنظمات الحقوقية!
- «ربيع»: «الإخوان» تنظيم «أحادى إقصائى تكفيرى» ويربى أفراده على عقيدة ومنهج العنف.. ويبيح إراقة دماء كل من يعارض أفكاره
- بلال الدوى يكتب: حتى لا ننسى أنهم هدَّدونا وكفَّرونا وقتلونا
- انفجار مجهول فى قاعدة لـ«الحشد» بالعراق.. تصعيد جديد للتوتر بالمنطقة
- «واشنطن وتل أبيب» تنفيان مسئوليتهما.. والفصائل العراقية تعلن الرد بقصف إيلات.. و«المصرى للدراسات»: لا يمكن فصل الهجوم عن التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل
- «عدوان غزة»: تدمير مربع سكنى بالنصيرات.. واقتحامات واعتقالات بالضفة وطولكرم.. وارتفاع حصيلة الشهداء لـ34049 أغلبهم من الأطفال والنساء
الصفحة الرابعة
- البنك المركزى المصرى يعلن القضاء نهائياً على السوق السوداء للدولار
- العملة الأمريكية تتراجع 18 قرشاً.. ومصرفيون يشيدون بجهود صانع السياسة النقدية فى السيطرة على السوق
- والتنازلات عن العملة الأمريكية تتواصل فى شركات الصرافة
- تجاوزت قيمتها 15.5 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف
- «المصرف المتحد» يطلق 20 خدمة جديدة للعملاء
- تشمل الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية واستقبال الحوالات الواردة من الخارج
- وزير المالية: استراتيجية طموحة لخفض الدين بعد تراجع الفائدة
- انطلاق فعاليات ملتقى قادة التعليم والتكنولوجيا غداً
الصفحة الخامسة
- «بلتون» توقع شراكة بـ30 مليون دولار مع «سيتاديل الدولية»
- «بلومبرج»: البنك الأهلى المصرى الأول فى السوق المصرفية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة
- «عكاشة»: شهادة ثقة من مؤسسة ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى.. و«أبوالفتوح»: حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة و«رياض»: تعكس احترافية فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة.. و«السرسى»: إبرام عدد كبير من الصفقات يعكس فاعلية فى تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء
- نتائج أعمال قياسية لـ«بنك الإسكندرية» فى 2023
- الأصول ارتفعت إلى 162 مليار جنيه.. و7.25% نمواً فى القروض وتسهيلات العملاء
- «أمان» تعلن شراكة استراتيجية مع برنامج «أعمال مصر»
- «القلعة» توقع اتفاقيات لتسوية مديونياتها مع 4 بنوك
الصفحة السادسة
- فخرى الفقى: الموازنة الجديدة تشهد أكبر زيادة فى المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم لـ10% نهاية العام الجارى
- رئيس «خطة النواب»: موازنة الإنقاذ تواجه 4 تحديات مهمة والملف الاقتصادى يدار بحكمة بشهادات المؤسسات الدولية
- حسن عثمان يكتب: أبناء سيناء.. شعاع أمل جديد فى الاقتصاد المصرى
الصفحة السابعة
- الفرص الضائعة.. الأهلى يتعادل مع مازيمبى بدون أهداف.. وسام أبوعلى يهدر فرصتين ومصطفى شوبير ينقذ مرمى الأحمر.. والإصابات تضرب «رضا وتوفيق»
- دورى NILE.. زد يكرر فوزه على الإسماعيلى و«أشرف» يبتعد بصدارة الهدافين
- الحسم من القاهرة.. الزمالك بـ50 ألف مشجع أمام دريمز الغانى فى الكونفيدرالية.. و«أنتوى» سلاح بطل غانا
- كلاسيكو الحسابات.. ريال مدريد يتسلح بنشوة الأبطال.. وبرشلونة يتطلع لمصالحة الجماهير
الصفحة الثامنة
- «خيط» من دهب و«إبرة» من فضة.. «التُّلى السوهاجى» أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية فى مصر
- المركز الثالث.. «مبنى مقاوم للزلازل» تحدى «هندسة المطرية» فى أمريكا
- «See it say it».. أمير المصرى: طريق الشهرة محفوف بـ«الألغاز»
- «كيدز إيريا» فى عيادة «حجازى» لكسر الخوف.. لعب وصلاة وعلاج