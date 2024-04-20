اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الحكومة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار ونسبة النمو لـ15% بحلول 2030

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الأحد، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة: نستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار ونسبة النمو لـ15% بحلول 2030

- «مدبولى»: مكتبى مفتوح للمستثمرين الجادين ومستعدون لتحقيق أهدافهم.. والصناعة قاطرة التنمية

- اعترافات إرهابي إخواني

- موازنة الإنقاذ تواجه 4 تحديات مهمة

- مصر تؤكد التزامها بدعم جهود مؤسسات التمويل متعددة الأطراف لزيادة مواردها

- وزير المالية لـ«صندوق النقد»: حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر المتوسطة

- «معيط»: الوضع الاقتصادى يتحسن وحققنا مؤشرات جيدة خلال الـ 9 أشهر الماضية

- «الإسكان»: هدفنا تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف المقدمة للمواطنين

- انفجار مجهول فى قاعدة لـ«الحشد الشعبى» بالعراق

- «المصرى للدراسات»: الهجوم إسرائيلى ولا يمكن فصله عن التصعيد مع إيران

- «المركزى»: السوق السوداء للدولار انتهت.. والعملة الأمريكية تتراجع 18 قرشاً أمام الجنيه

الصفحة الثانية

- رئيس الوزراء: نستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.. وجاهزون للتعاون مع أى مستثمر جاد.. والصناعة قاطرة التنمية

- «مدبولي» يتفقد مشروعات دمياط وبورسعيد: استدامة النمو تتطلب التغلب على التحديات.. وقريباً نشهد دخول شركات عالمية للسوق المصرية

- بدء تطبيق خفض سعر الخبز السياحى اليوم.. والحكومة تشدد الرقابة على المخابز

- «الغرفة التجارية»: خفض أسعار سندوتشات الفول والطعمية 20%.. و«حماية المستهلك»: حملات لمتابعة الأوزان والأسعار.. و«المصيلحى»: إعداد خريطة للمخابز الحرة

- «التعليم العالى»: مداهمة 440 كياناً وهمياً منذ إنشاء «الضبطية القضائية»

- «البيئة»: أزمات تغير المناخ وتأثير التلوث تتطلب جهوداً جماعية لمواجهة التحديات

- «ياسمين»: حققنا مناخاً داعماً للاقتصاد واستدامة التنمية والاستثمار فى البشر

- مصادر: الوزارة نشرت قوائم مؤسساتها المعتمدة عبر موقعها الرسمى.. ولجنة لرصد أنشطة الدعاية لأى كيانات مخالفة

- مدير كلية الدفاع الوطنى بتنزانيا يشكر مصر على ما تقدمه من دعم لبلاده

الصفحة الثالثة

- قيادى «إخوانى» سابق يعترف بصدور قرار بالاشتباك مع الشرطة والمعارضين قبل «ثورة 30 يونيو»

- «محمد منتصر» فى مقطع فيديو: قرار التنظيم جاء استناداً إلى فتوى «دفع الصائل» بذريعة «حماية المقرات»

- أحمد رفعت: «الإخوان الإرهابية» و«الحقيقة الغائبة» عن المنظمات الحقوقية!

- «ربيع»: «الإخوان» تنظيم «أحادى إقصائى تكفيرى» ويربى أفراده على عقيدة ومنهج العنف.. ويبيح إراقة دماء كل من يعارض أفكاره

- بلال الدوى يكتب: حتى لا ننسى أنهم هدَّدونا وكفَّرونا وقتلونا

- انفجار مجهول فى قاعدة لـ«الحشد» بالعراق.. تصعيد جديد للتوتر بالمنطقة

- «واشنطن وتل أبيب» تنفيان مسئوليتهما.. والفصائل العراقية تعلن الرد بقصف إيلات.. و«المصرى للدراسات»: لا يمكن فصل الهجوم عن التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل

- «عدوان غزة»: تدمير مربع سكنى بالنصيرات.. واقتحامات واعتقالات بالضفة وطولكرم.. وارتفاع حصيلة الشهداء لـ34049 أغلبهم من الأطفال والنساء

الصفحة الرابعة

- البنك المركزى المصرى يعلن القضاء نهائياً على السوق السوداء للدولار

- العملة الأمريكية تتراجع 18 قرشاً.. ومصرفيون يشيدون بجهود صانع السياسة النقدية فى السيطرة على السوق

- والتنازلات عن العملة الأمريكية تتواصل فى شركات الصرافة

- تجاوزت قيمتها 15.5 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف

- «المصرف المتحد» يطلق 20 خدمة جديدة للعملاء

- تشمل الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية واستقبال الحوالات الواردة من الخارج

- وزير المالية: استراتيجية طموحة لخفض الدين بعد تراجع الفائدة

- انطلاق فعاليات ملتقى قادة التعليم والتكنولوجيا غداً

الصفحة الخامسة

- «بلتون» توقع شراكة بـ30 مليون دولار مع «سيتاديل الدولية»

- «بلومبرج»: البنك الأهلى المصرى الأول فى السوق المصرفية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسى وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة

- «عكاشة»: شهادة ثقة من مؤسسة ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى.. و«أبوالفتوح»: حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة و«رياض»: تعكس احترافية فى ترتيب وإدارة القروض المشتركة.. و«السرسى»: إبرام عدد كبير من الصفقات يعكس فاعلية فى تلبية الاحتياجات التمويلية المتنوعة للعملاء

- نتائج أعمال قياسية لـ«بنك الإسكندرية» فى 2023

- الأصول ارتفعت إلى 162 مليار جنيه.. و7.25% نمواً فى القروض وتسهيلات العملاء

- «أمان» تعلن شراكة استراتيجية مع برنامج «أعمال مصر»

- «القلعة» توقع اتفاقيات لتسوية مديونياتها مع 4 بنوك

الصفحة السادسة

- فخرى الفقى: الموازنة الجديدة تشهد أكبر زيادة فى المرتبات والأجور وزيادة الدعم 25% وتراجُع التضخم لـ10% نهاية العام الجارى

- رئيس «خطة النواب»: موازنة الإنقاذ تواجه 4 تحديات مهمة والملف الاقتصادى يدار بحكمة بشهادات المؤسسات الدولية

- حسن عثمان يكتب: أبناء سيناء.. شعاع أمل جديد فى الاقتصاد المصرى

الصفحة السابعة

- الفرص الضائعة.. الأهلى يتعادل مع مازيمبى بدون أهداف.. وسام أبوعلى يهدر فرصتين ومصطفى شوبير ينقذ مرمى الأحمر.. والإصابات تضرب «رضا وتوفيق»

- دورى NILE.. زد يكرر فوزه على الإسماعيلى و«أشرف» يبتعد بصدارة الهدافين

- الحسم من القاهرة.. الزمالك بـ50 ألف مشجع أمام دريمز الغانى فى الكونفيدرالية.. و«أنتوى» سلاح بطل غانا

- كلاسيكو الحسابات.. ريال مدريد يتسلح بنشوة الأبطال.. وبرشلونة يتطلع لمصالحة الجماهير

الصفحة الثامنة

- «خيط» من دهب و«إبرة» من فضة.. «التُّلى السوهاجى» أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية فى مصر

- المركز الثالث.. «مبنى مقاوم للزلازل» تحدى «هندسة المطرية» فى أمريكا

- «See it say it».. أمير المصرى: طريق الشهرة محفوف بـ«الألغاز»

- «كيدز إيريا» فى عيادة «حجازى» لكسر الخوف.. لعب وصلاة وعلاج