فتح أبواب متحف السكة الحديد مجانا للجمهور احتفالا بذكرى تحرير سيناء

أعلن المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك غدا الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، موضحاً أن متحف السكة الحديد يعد واحدا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم افتتاحه في 15 يناير 1933، والذي تم إعادة تطويره وافتتاحه في مارس 2016.

تطور السكك الحديدية في مصر

وأكّد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان له، أنَّ المتحف يتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية في مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة، كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها.