«الداخلية»: ضبط 322 قضية مخدرات وتنفيذ 71 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات جرى ضبط 322 قضية مواد مخدرة بإجمالي 363 متهما ضُبط خلالها 142,053 كيلوجرام حشيش، 30 كيلوجرام بانجو، 15,193 كيلوجرام هيروين، 7,600 كيلوجرام هيدرو، 3,936 كيلوجرام آيس، 2,860 كيلوجرام استروكس، 2,560 كيلوجرام شابو، و982 جراما بودرة، و530 جراما أفيون، و6924 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 132 قطعة سلاح ناري بحوزة 114 متهما، وتنفيذ 71 ألفا و942 حكما قضائيا، وضبط 6 تشكيلات عصابية بتهمة ارتكاب 13 حادثا متنوعا، و15 متهما بأعمال البلطجة، و287 دراجة نارية مخالفة.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 20 ألفا و556 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.