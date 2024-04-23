مظاهرات في جامعات أمريكية دعما لفلسطين.. شارك فيها طلاب يهود

تصاعدت التوترات داخل الجامعات الأمريكية مع اعتقال الشرطة لـ150 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين في جامعتي ييل ونيويورك.

اعتقال 150 متظاهرا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين

واعتقلت الشرطة نحو 150 متظاهرا في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ييل ونيويورك ليلة الاثنين، في حين أعلنت جامعة كولومبيا أنه سيتم تدريس الدروس عن بعد لبقية الفصل الدراسي، مع تصاعد الغضب في الجامعات الأمريكية الرائدة.

وبحسب بيان الجامعة الذي نشرته صحيفة «الجارديان» أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 47 متظاهرا في حرم جامعة ييل في نيو هيفن بولاية كونيتيكت، مساء الاثنين، وسيتم إحالة الطلاب الذين تم القبض عليهم إلى إجراءات تأديبية.

كان عدة مئات من الأشخاص يحتجون في حرم جامعة ييل، بما في ذلك المضربون عن الطعام، مطالبين الجامعة بالتوقف عن تصنيع الأسلحة العسكرية والشركات الأخرى التي لها علاقات بإسرائيل.

وقالت جامعة ييل إنها طلبت مرارا وتكرارا من الطلاب المغادرة، وحذرتهم من أنهم قد يواجهون إجراءات إنفاذ القانون وإجراءات تأديبية إذا لم يفعلوا ذلك.

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين

وفي وسط مانهاتن، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في جامعة نيويورك، وردت تقارير عن استخدام الضباط رذاذ الفلفل عندما حاول المتظاهرون منع حافلة الشرطة من مغادرة مكان الحادث مع الطلاب المحتجزين، وتم القبض على أكثر من 100 شخص.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تزيل الخيام في مخيم المتظاهرين في مشهد متوتر وفوضوي في بعض الأحيان، وقذف بعض الضباط الخيام، واشتبك آخرون مع المتظاهرين.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن الاعتقالات تمت بعد أن طلبت الجامعة من الشرطة فرض مخالفات التعدي على ممتلكات الغير، لكن العدد الإجمالي للاعتقالات سيظل مجهولاً حتى وقت لاحق.

وجاءت حملات الشرطة بعد أن شهدت جامعة كولومبيا إضرابا كبيرا لأعضاء هيئة التدريس يوم الاثنين تضامنا مع الطلاب الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي بعد تنظيم احتجاج في المخيم، مع مطالبة المؤسسة النخبوية بالتخلي عن الشركات المرتبطة بإسرائيل.

وأطلق الطلاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاتهم الخاصة تضامنًا مع طلاب الجامعات التي شهدت اعتقالا للطلاب، ودعا العديد منهم جامعاتهم إلى دعم وقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل.

بدء مخيمات احتجاج في بعض الجامعات

ونظم الطلاب في براون وبرينستون ونورث وسترن احتجاجات يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد بدأ الطلاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية إيمرسون، وكلاهما في منطقة بوسطن، مخيماتهم الاحتجاجية الخاصة.

ومن بين المؤسسات الأخرى التي شهدت أعمال احتجاجية جامعة بوسطن، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة بيركلي، وجامعة نورث كارولينا في تشابل هيل.

وانضم بعض الطلاب اليهود إلى الاحتجاجات المؤيدة لحقوق الفلسطينيين، بينما ظل آخرون بعيدًا، وقال البعض إنهم يشعرون بعدم الأمان.