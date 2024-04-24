«دراسة متقدمة عن البقايا الحيوانية».. دورة تدريبية للعاملين بالسياحة

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في مركز تدريب القاهرة والجيزة، بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، عن عقد دورة تدريبية بعنوان «دراسة متقدمة عن البقايا الحيوانية» وذلك خلال الفترة من 26 حتى 30 مايو 2024، بمقر المركز العلمي لتدريب القاهرة والجيزة بسقارة.

إجادة اللغة الإنجليزية

وقالت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي تم تعميمه على كافة قطاعات وإدارات الوزارة، إنه يشترط في المتقدمين لحضور الدورة التدريبي أن يكون من الأثريين العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، وأن يكون قد حصل على تدريب بقايا حيوانية من قبل، ويجيد اللغة الإنجليزية، وأن يٌحضر موافقة جهة العمل التابع لها.

آخر موعد للتقديم

وأضافت وزارة السياحة والآثار، أنه على المتقدمين لحضور الدورة استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق في هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه الأحد المقبل.