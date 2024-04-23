قطع المياه عن مناطق في فيصل والهرم بسبب كسر مفاجئ بخط محطة إمبابة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة، والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم، موضحة أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بعدد 10 شفاطات وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح؛ للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأشارت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إلى أنّ المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية».

توفير سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنّ الشركة توفر سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.