هالة خليل عن تكريمها من مهرجان أسوان: «سعيدة بتقييم محتوى أعمالي»

بدأت منذ قليل، ندوة المخرجة هالة خليل، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لافلام المرأة في دورته الثامنة، في أحد فنادق مدينة أسوان.

كشفت المخرجة هالة خليل، في كلمتها، عن سعادتها بمهرجان أسوان: «تقدير كبير ومؤثر أوي، فرحت أوي بالمهرجان ده، لأني كنت مستغربة إزاي معندناش مهرجان للمرأة؟ فاتبسطت لما بقى عندنا».

وتابعت هالة خليل: «تكريم مهرجان أسوان مؤثر بالنسبة لي، لأن إنتاجي قليل، وهذا يعني أن التقييم يكون على الكيف وليس الكم، وممتنة لمهرجان أسوان».