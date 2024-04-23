ما حكم تأخير الصلاة بسبب ظروف العمل؟.. اعرف الرأي الشرعي (فيديو)

يواجه بعض العاملين مشكلة عدم أداء الصلاة في وقتها نظرا لظروف العمل، وهو ما جعل البعض يتساءل عن كيفية حل هذه المشكلة، وهل تؤثر على ثواب الصلاة، وهو ما أجاب عنه الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول كيفية أداء الصلاة على وقتها رغم ظروف العمل، إذ يتعرض البعض ممن لديهم أعمال في أوقات الصلاة إلى تأخير الفروض، والبعض قد تفوته منها.

أداء الصلاة على وقتها رغم ظروف العمل

وقال أمين الفتوى، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما فرضت الصلاة، نزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام، وقال له «الوقت من هذا إلى هذا»، فعلى سبيل المثال صلاة الظهر تكون 12:10 مساا، والعصر 3:30 مساء، يجوز صلاة الظهر في أي وقت من أول وقته 12:10 وحتى 3:30، وكذلك الأمر في باق الفروض.

وأضاف «عبدالسميع» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها على «يوتيوب»، أن التبكير في وقت الصلاة أمر جيد ويثاب العبد عليه، بينما إذا حال العمل بينه وبين التبكير في أداء الصلاة فلا إثم عليه.

الجمع بين صلاتين معا

وتابع أن الشرع أجاز جمع صلاتين معًا، مثل الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، في أي وقت الصلاتين، وذلك في الضوائق والظروف الشديدة.

وفي حالة جمع التأخير، أوضح أنه يجب أن ينوي في وقت الصلاة الأولى: «ياربي إني سأوقع الصلاة جمع تأخير»، كما أنه لابد عند تكبير الإحرام للصلاة الأولى ينوي العبد أنها مجموعة مع صلاة ثانية بعدها، كما يجب بعد التسليم في الصلاة الأولى «الظهر مثلا» أن يبدأ في الصلاة التالية مباشرة بلا فواصل «العصر».