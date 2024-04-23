«القومي للاتصالات» يصدر تعليمات عن أوقات العمل الصيفية لمنافذ البيع

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات، والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، لتكون طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة، من التاسعة صباحا وحتى العاشرة والنصف مساءً.

أما يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، ويوم الجمعة من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى الحادية عشر والنصف مساءً.

جاء ذلك بالإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية، فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2024

على أن تلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.