«بتوقيت ماما».. مبادرة لدعم السيدات الحوامل بتوقيع طلاب «إعلام القاهرة»

قالت نانسي مدحت، إحدى المشاركات في مبادرة بتوقيت ماما، إنهم مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بإعلام القاهرة، أطلقوا مبادرة للتوعية برحلة الحمل تسمى «بتوقيت ماما» تحت شعار «وعيِك وسلامتِك أساس أمومتِك» في إطار مشروع التخرج الخاص بهم.

توعية السيدات الحوامل

وأضافت «مدحت»، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «الناس»: «الحملة تهدف إلى تقديم التوعية للسيدات الحوامل خلال فترة الحمل وأول ثلاثة أشهر بعد الولادة، حول كيفية المحافظة على الصحة الجسدية والنفسية لهن وللأجنة، وكذلك مساعدتهن على قضاء هذه الفترة بسعادة ومتعة دون توتر أو ضغوط، مع تخصيص جزء من الحملة لتقديم التوعية للزوج والأسرة لدورهم المهم في تقديم كل أشكال الدعم وخاصة النفسي خلال هذه الفترة».

مراحل حملة بتوقيت ماما

وتابعت: «الحملة متقسمة لثلاث مراحل وتركز كل مرحلة على جانب معين حرصا على استفادة الفتيات والسيدات الحوامل والأمهات الكاملة من هذه الحملة، إذ تركز المرحلة الأولى للحملة «ما قبل الحمل» على التوعية بأهمية تحاليل ما قبل الزواج والتغذية السليمة والاستعداد للحمل، أما المرحلة الثانية «أثناء الحمل» تهتم بصحة الأم وجنينها والتغذية السليمة لهما وتجنب أمراض الأجنة وأهمية الرياضة بالنسبة للأم الحامل بعد استشارة الطبيب المختص للرياضة المناسبة لها، بينما تركز المرحلة الثالثة «مرحلة بعد الولادة» على كيفية تعامل الأم مع طفلها خاصة في الثلاثة شهور الأولى بعد الولادة».